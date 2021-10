Mica Tinelli «cruzó» a una actriz porno que invitó a salir a su novio

Buenos Aires. Mica Tinelli mantuvo un fuerte ida y vuelta a través de las redes sociales con una actriz porno que había invitado a su novio, el futbolista Lisandro López a tener un encuentro íntimo. La hija del conductor de ShowMatch no pudo evitar contestarle enojada, por haber intentado tener algo con su pareja.



“Che, hermana, ubicate en la palmera”, escribió la diseñadora de ropa en un mensaje privado que le envió a Jazpincita, quien luego compartió el ida y vuelta al público. “A vos también te espero en la cama, bombón. Hagamos un trío”, redobló la apuesta y la hermana de Cande la trató de “gansa”.

“Las pibas como vos restan. Te mando un beso, que sigas bien”, intentó cerrar la conversación la mayor de las hijas del conductor y Jazpincita siguió: “¿Una Tinelli me lo viene a decir a mi? Por favor, me río sola”. “Sí. A vos que te metes con pibes con novias. Sos lo menos, no importa el apellido, sos una pobre piba”, agregó Mica su adversaria dijo “¿Es joda? ¿Me metí con tu novio? No”. “No, pero te haces la canchera”, cerró la empresaria.



Minutos después, la actriz porno viralizó los mensajes en Twitter: “Mica Tinelli me bardea porque me quiero cog... al novio Licha López. Yo solo quería darle suerte a Boca”, escribió con las capturas de pantalla.



“Ahora me escribe medio planeta porque la mina sube mis mensajes”, escribió la diseñadora en Twitter. Varias usuarias expresaron su apoyo: “Está claro que quiere hinchar los huevos, pero ni bola reina a estas guanacas hay que ubicarlas”, “Hermana, ubicala por atrevida de mierda”.



Hace un tiempo ya había tenido un cruce con otra seguidora que hizo un comentario sobre su novio. “Mica, muchas lo amamos a Licha. Y vos tenés la dicha de tenerlo. Hermosa pareja”, indicó la usuaria y ella respondió: “¡Claro! Como él tiene la dicha de tenerme a mí”.



Y la usuaria volvió a contestar. “Obvio, sos re diosa y se los ve de mil. Ojalá sean felices”, deseó y le hizo una pequeña sugerencia: “Siempre cuidalo porque nos tiene que dar la séptima”. Con sus palabras, la seguidora hizo alusión a que, como todo hincha de Boca, espera que Lisandro López, y todos los jugadores que defiendan dicha camiseta, puedan levantar una nueva Copa Libertadores de América.



El año pasado había contado en Instagram detalles de su relación y sorprendió al decir que no dormían juntos: “Nadie entiende por qué duermo en el living. Yo vengo con el combo de mis perros. Los que tienen perros lo van a entender. Yo podría dormir con Lichi, obviamente, pero Charlie y León tienen sus mañas de noche... Roncan, Charlie baja a tomar agua. Cosas que a Lichi no lo dejan dormir. Yo estoy acostumbrada, entiendo que él no”.



Ella no tiene problemas en dejar a un lado a su novio por sus perritos: “No es que estoy a las puteadas, cero, lo re disfruto. Vamos a tener un cuarto más en la casa nueva, así que está todo más que bien”. En historias anteriores la hija de Marcelo Tinelli había contado que como ahora Boca no está concentrando en los hoteles por la pandemia, y la noche anterior a los partidos su novio tiene que descansar, ella prefiere el living, para que sus perros no lo molesten. (Infobae)