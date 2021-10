El rapero de las sierras: EMPO cocina canciones con sentimiento

Empezó por la invitación de un amigo hace 16 años y no pudo dejar de componer y grabar, escribe sus propias letras a partir de la música y sacó tres videoclips inspirados en paisajes del Valle de Punilla. Se llama EMPO, tiene 27 años y vive en El Parador de Tanti, desde donde va haciendo su camino en la música.

Mientras trabaja como cocinero en Carlos Paz, va creando letras hablan de la vida cotidiana de un joven, las vivencias de la calle y los anhelos de una generación.

«Casi todos empezaron hace algunos años, yo desde los 16 años que vengo con esto. Lo primero que grabé fue una invitación de un amigo que quería hacer algo conmigo y escribí la letra, después le pusimos el sonido y me gustó como quedó. En el mes de enero, se subió una portada sin video y después empezamos con los videoclips. Yo escribo todo, el productor se encarga de comprar la base y después hacemos la producción del video»; contó a EL DIARIO.

A la hora de componer, EMPO tiene su propia receta. «Escucho primero la instrumental y lo que me surge, lo voy escribiendo. No pienso nada antes de escribir, porque quizás escuchás una instrumental melancólica y no le vas a poner algo agresivo de la calle. Agarro la instrumental y me dejo llevar».

«Sobre la música, no tengo grandes pretensiones. Yo no aspiro a llegar más alto, simplemente arranqué y no lo pude soltar. Lo hice por necesidad de pasar a un papel lo que uno siente. Por supuesto que me gustaría que a la gente le guste, capaz que no le gusta el rap, pero lo que escribo le llega. Me gustaría que se reconozca el mérito de muchos, uno siempre ve al artista, pero no se imagina el laburo que hay detrás y el reconocimiento que se merecen los productores también»; completó.