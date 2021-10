Un sueño de Tanti que apunta a Latinoamérica

Francis Craveiro tiene 27 años, nació en la ciudad de Tanti y desde hace tres años esta radicado en Villa Carlos Paz y enfocado en el mundo de la música urbana. Es conocido como PXC, tiene varios vídeos en Youtube y suma propuestas de productoras en Chile y México.

Compone sus propios temas y se caracteriza por letras inspiradas en los aprendizajes de la vida, donde siempre busca transmitir un mensaje positivo.

«En Tanti empecé a bailar urbano hace unos diez años y hace un año empecé a componer y hacer temas de diferentes estilos como hip hop y rap. Me están saliendo algunos show en diferentes lugares de Punilla y Córdoba Capital y estoy armando un show que se llamará «Abriendo portales» y donde habrá músicos y bailarines. Todavía no sabemos dónde se va a presentar, lo estamos armando recién. Estoy trabajando con productores de México y Chile y también con cantantes. Por el momento no tengo pensado viajar, pero la idea es trascender»; confesó a EL DIARIO.

«Puedo bailar, cantar y actuar y busco provocar sensaciones a través de los temas. Me enfoco en cuestiones que voy aprendiendo en mi vida, momentos de superación. En la cultura del hip hop empecé bailando y después empecé a implementar las dos cosas con actuación, di clases en algunas academias de baile en la ciudad y viajé por algunas provincias representando a Córdoba»; añadió el talentoso joven.

«No tengo un referente puntual, la idea es hacer algo distinto con una puesta en escena diferente y bailarines y músicos. No me comparo con nadie ni busco ser igual a otros, me gusta que la gente vea algo diferente. La música me dio muchas amistades, hoy más que nunca estoy hablando con gente de otros países y busco crecer»; completó.

Es posible contactarlo a través del Facebook: Pachy Francis Craveiro o el Instagram: fran_pxsee