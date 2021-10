Esteban Lamothe confirmó su separación de Katia Szechtman

Buenos Aires. Esteban Lamothe, protagonista de La 1-5/18 está pasando por uno de los mejores momentos en lo laboral. Sin embargo, no así en el plano personal, ya que acaba de separarse de Katia Szechtman, quien fuera su pareja desde hacía cuatro años. Hace un tiempo ya había confirmado que no estaban conviviendo.



“Estamos separados con Katia, estoy separado y te doy la primicia no tengo mucho más para decir. La relación con ella fue muy buena, me dejó un montón de cosas, empezó con bastante perfil bajo y la mantuvimos así todo lo que pudimos”, sorprendió el actor en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live y agregó: “Me parece que este desarme de la relación va a ser igual. No voy a dar ningún detalle de nada. Nos separamos con amor y con dolor. De común acuerdo. Con mucho dolor intentamos salvar la pareja pero no pudimos. Y eso es muy triste”.



“Es un momento de tristeza y estamos digiriendo eso”, dijo y confesó que si contara detalles de la ruptura “aburriría”: “Lo que nos pasó no vendería ni una revista, fue hace un par de semanas, pero a veces estás en un proceso, son largas, tristes y te preguntan y no podes transmitirlo en vivo. Ella es actriz, directora de cine pero no está acostumbrada a que la encaren y no hay nada para contar, no es que ella o yo estamos con alguien famoso”.



Para cerrar, agregó que “es una separación muy triste”. Hace unos días había confirmado en diálogo con Gente que ya no estaban viviendo juntos. “Estamos ensayando una relación más a distancia. Fue dura la cuarentena. Es muy difícil la convivencia, estamos los dos con mucho trabajo, abocados a eso, y probando la distancia a ver qué pasa”, había contado. (Infobae)