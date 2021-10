Flor Vigna y Luciano Castro a los besos a la salida del gimnasio

Buenos Aires. En los primeros días de este mes de octubre, Flor Vigna y Luciano Castro confirmaron que están juntos y dando los primeros pasos de una relación amorosa. Fue poco tiempo después de que el actor admitiera que se había separado de Sabrina Rojas, ex mujer y madre de sus hijos, quien a la vez había comenzado un noviazgo con el locutor Luis El Tucu López.



“Con Lu nos conocimos en el gimnasio hace un tiempo”, aseguró la ex Bailando y detalló cuánto tiempo mantuvieron su relación en secreto. “Estuvimos guardándolo para nosotros dos meses y hace poquito decidimos dejarlo ser en público también”, agregó a través de un mensaje que le envió al periodista de Nosotros a la mañana Ariel Wolman. Los rumores de romance habían comenzado el martes luego de que en Los Ángeles de la Mañana mostraran una imagen de los actores bajando de la camioneta de él e ingresando juntos al gimnasio de zona norte al que ambos asisten.



Ahora, Teleshow obtuvo las primeras imágenes de la feliz pareja a los besos y muy apasionados a la salida del gimnasio en el que entrenan juntos.



En señal de que la relación marcha viento en popa, este viernes en Los Ángeles de la Mañana (El Trece) se dijo que Luciano Castro participa del videoclip que está grabando Flor Vigna para lanzarse como cantante. Según informaron en el programa conducido por Ángel de Brito, se lo verá al actor bailando reggaetón al ritmo de la nueva canción de su flamante novia. “La música es su pasión”, definió Castro sobre Flor esta semana en una entrevista con Germán Paoloski en No es tan tarde (Telefe).



“Nos empezamos a conocer, estábamos de una casa a la otra y dijimos: ‘Relajémonos, no hay por qué esconderse’. Es raro hablar de esto en público. Ya nos venimos conociendo hace un tiempo”, había dicho la ex participante de ShowMatch sobre la decisión que tomó la pareja de mostrarse en público, en la primera entrevista que dieron juntos, ocurrida en Los Ángeles de la Mañana.



“Para nosotros no es nuevo, pero está todo bien”, intervino el actor y contó que Flor ya fue a ver la obra Desnudos, en la que él comparte elenco con Sabrina Rojas, Brenda Gandini, Mercedes Scápola, Luciano Cáceres y Gonzalo Heredia.



Por su parte, en medio de risas y complicidad, la pareja contó cómo comenzó el diálogo. Y fue el propio Castro quien dio el puntapié aprovechando la “excusa” -como él la definió- de que iban a compartir elenco en una serie, proyecto del que finalmente Flor se terminó bajando para enfocarse en su carrera musical. “Fue un chamuyo”, dijo el actor y la cronista le preguntó si le había costado “encararla”. “Un poco, pero nada grave. Era mentira que me importaba lo de serie. Le dije eso de que ella no la iba a hacer, pero la usé de excusa. Y me dio el contacto, la llamé y acá estamos. En la mejor etapa”, sintetizó.



“¿Quién fue el primero que dio un paso en la relación?”, le consultó Germán Paoloski a Castro, quien respondió que había sido él y Vigna también, pero aclaró que ella “rápidamente cayó rendida a sus pies”. Luego, Paoloski le preguntó: “¿Qué se llevaría Flor a una isla desierta?”. El actor contestó: “Algo relacionado a la música, que es su pasión”. Su novia que se llevaría un piano aunque le iba a costar conectarlo.



Cuando le consultaron cuál había sido el momento más lindo que vivió con la ex Combate, Luciano recordó que fue la primera vez que estuvieron juntos: “Dentro de lo cursi, creo que fue el día más lindo, aunque tenemos muchos momentos y hablamos un montón. Imaginate que los dos, al venir de estar en pareja y que nos encontramos con esta relación, el diálogo es fundamental. ‘Esto no, esto sí, hasta acá, esto ya lo hice’. Es estar todo el tiempo analizando la pareja porque no querés hacés todas las cagadas que te mandaste antes”.



Por su parte, Vigna dio una respuesta diferente: “Momentos lindos tuvimos muchos, pero mi favorito es cuando me enteré que el señor Luciano Castro es un gran acróbata”. Su pareja aprovechó para hacer una aclaración y evitar malos entendidos: “Es una trampa de ella, no tiene nada que ver. Estoy haciendo acrobacia porque voy a hacer una participación en un video musical”.



Respecto de los apodos, en reiteradas oportunidades el actor la llamó públicamente “China”. Pero, ¿Flor cómo lo llama a él en la intimidad? “Encastradito, camadita y estribillo”, respondió Luciano. Mientras que Flor agregó uno más contundente y no quiso dar muchos detalles: “Hay muchos más, pero esos son los que se pueden decir”.



El actor explicó que esos nombres están relacionados con la música porque su novia es una apasionada. Y en tono de broma, Luciano se refirió a la diferencia de edad que hay entre ellos: “Ella cree mucho en la introducción para llegar al estribillo. Yo muchas veces voy al estribillo, no habla bien de mí quizás. Ahí entra la charla de ‘pará, hay una introducción’. Yo aprendo también siendo más grande, aprendo un montón”. (Infobae)