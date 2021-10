Mauro Icardi a Wanda Nara: «¿En qué quedamos?»

Francia. Hace ocho días que Wanda Nara y Mauro Icardi son protagonistas de un escándalo mediático que mantiene en vilo a sus seguidores. Cuando parecía que ambos habían optado por guardar silencio hasta aclarar sus ideas, el jugador del PSG sorprendió con un fuerte posteo en sus historias de Instagram, donde se mostró en la cama junto a su esposa. Aunque no es la primera publicación del futbolista, quien desde su cuenta no deja de publicar contenido en torno a una supuesta reconciliación, esta vez fue más contundente con sus palabras y le habló directamente a la empresaria.



“Cuando estás en Mood soltera en Instagram, pero a la noche venís a pedir perdón. ¿En qué quedamos @wandaicardi? No me queda claro”, escribió el delantero en sus stories, junto a una postal donde se ve a Wanda abrazándolo sin mostrar el rostro, y el torso de Mauro al descubierto. El reclamo del jugador viene a colación de las últimas publicaciones de la influencer, quien posó en varios videos sin su anillo de casamiento y luego posteó sensuales fotografías desde la ducha.



Cabe agregar que Icardi borró la llamativa imagen al poco tiempo de publicarla, y solo dejó la segunda historia que publicó: “Me voy a dormir. ¡Buenas noches gente!”. Sin embargo, para ese momento las capturas ya se habían viralizado, y el periodista Ángel de Brito la mostró en su cuenta de Twitter bajo la advertencia: “No termina más esto”.



De todas maneras, tal como advirtieron distintos internautas en ocasiones anteriores, existe la posibilidad de que la fotografía de la pareja en crisis no sea actual, ya que algunos detalles como el largo de las uñas de la empresaria no coinciden con sus recientes posteos. Lo mismo ocurrió cuando el jugador aseguró que la reconciliación ya era un hecho y que la madre de cinco niños lo había perdonado por haberla lastimado. Mientras Wanda no mencione directamente su vínculo con el delantero, los seguidores de la empresaria seguirán esperando leer su explicación en primera persona.



Aunque el deportista sostiene que están reconciliados y sube fotos antiguas de ambos en su cuenta de Instagram, la mediática sigue muy enojada con el padre de sus dos hijas menores, Francesca e Isabella. Este viernes, Yanina Latorre, panelista de Los Ángeles de la Mañana, reveló detalles de la charla que mantuvo con la modelo: “Wanda Nara está más cerca del divorcio que de arreglarse con Mauro Icardi”.



Además la esposa de Diego Latorre señaló que tanto su hermana Zaira como su mamá Nora están indignadas con todo lo que pasó, incluso su abogada Ana Rosenfeld le recomendó que se separara. “Wanda me dijo: ‘Yani no estamos juntos, pero compartimos la misma casa porque mis hijos van al colegio’. Él empezaba a entrenar de nuevo. Ellos laburan juntos y tienen reuniones. Pero ella sigue destruida. Otras veces la he notado más enojada, ahora está apagada”.



Luego, la panelista del ciclo de El Trece sorprendió a sus compañeros al contar que Wanda recibió un mensaje de apoyo de una importante artista: “Le están escribiendo de todo el mundo, tiene un cantante como pretendiente. Ellos se conocen, es un sex symbol: Eros Ramazzotti. Él le escribió en italiano. Y el atrevido de Icardi está celoso y quiere que cierre las redes”.



Por otra parte, Yanina explicó cómo está viviendo esta situación la China Suárez, señalada como la tercera en discordia en esta separación: “Una fuente me dijo que a la China no le importa esta situación, no está sufriendo. Está disfrutando, tiene guardias periodísticas, no se le cayó ningún trabajo. Ella planea volver a la Argentina la semana que viene, porque tiene más trabajo y su hija Rufina extraña al papá”. (Infobae)