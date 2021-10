Pachu, el primer confirmado en la obra de Pedro Alfonso

Pachu Peña se convirtió en el primer actor confirmado para la comedia que protagonizará Pedro Alfonso durante la próxima temporada de Villa Carlos Paz. Se trata de la nueva apuesta de DABOPE que se estrenará en el Teatro del Lago.

De cara a lo que promete ser un verano récord, sigue el armado de un elenco que encontrará (por primera vez en un mismo escenario) a Pedro y Pachu.

Hace siete años que el humorista surgido en VideoMatch no se presenta en las sierras cordobesas y expresó: «Cuando la producción me convocó me llenó el alma, el corazón, me sentí muy feliz de ser partícipe de la comedia que vamos hacer en Carlos Paz. Saber que toda la familia y cada persona que saque su entrada va a disfrutar, me pone muy contento».