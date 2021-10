Benjamín Rojas denunció a una fanática que agredió a su esposa

Buenos Aires. Martina Sánchez Acosta, esposa del actor Benjamín Rojas denunció en la Justicia a una mujer que ingresó agrediendo y rompiendo su local de pastelería ubicado en City Bell. Se trataría de una fanática del ex Rebelde Way que se habría enfurecido porque no pudo ver al artista para darle una carta.

Teodelinesias, la pastelería de la cocinera está ubicada en diagonal 3 y 473 bis. En un video emitido por A24 se ve como la mujer pasa su pierna a través delas rejas de la puerta del local y patea los muebles, también se observa que grita y gesticula. Más tarde toma un vidrio de la entrada que acababa de romper y lo arroja hacia el interior del local.

Rubén Sarlo abogado de la cocinera ya radicó la denuncia por agresiones y amenaza y la investigación se encuentra a cargo del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta. Según el diario El Día, Rojas ya había denunciado a la mujer por acoso hacia su persona y amenazas a su mujer.

Tras el episodio, el actor emitió un comunicado en sus redes sociales: “Muchas gracias a todos por preocuparse. Mi familia y el equipo de trabajo del local estamos bien y eso es lo más importante. Fue un susto, una situación muy violenta que por suerte controló la policía. El caso ya está en la Justicia, gracias de nuevo por los mensajes”.

Según contaron allegados a Rojas y su familia, en el momento del ataque estaban en el local Martina y unas empleadas y aunque ya había habido episodios incómodos con la mujer denunciada “nunca tan violentos como este”. Aunque la pareja está asustada, confía en que la Justicia ya se ocupará de la agresora y aguardan al sábado para abrir nuevamente el local, que abre las persianas solo los fines de semana.

Por el momento, el protagonista junto con Nico Vázquez y Gimena Accardi de Una semana nada más, prefiere no hablar, más que lo que dijo a través de sus redes sociales y esperar a que actúe la Justicia.

El actor y la pastelera se convirtieron en papás de Rita el 21 de diciembre del 2018. La pequeña que pronto cumplirá tres años nació por cesárea y debido a su bajo peso, apenas más de dos kilos, tuvo que estar varios días internada en neonatología, de donde sus papás no se movieron.

“Nada de lo que hice puede compararse con el nacimiento de Rita, mi hija. Su llegada me hizo el hombre más feliz del mundo. Rita fue prematura, nació un mes antes de tiempo, así que estuvo en Neonatología del sanatorio Los Arcos unos días y recién el 3 de enero le dieron de alta”, había contado él sobre la llegada de su hija.

Hace unas semanas Benjamín, Nicolás Vázquez y Gimena Accardi viajaron a Mar del Plata con motivo del lanzamiento de la temporada teatral del Verano 2022. Los actores volverán a las tablas el 1° de enero y presentarán su exitosa comedia “Una semana nada más” en el Teatro Radio City. A poco más de tres meses de la fecha de estreno, los protagonistas palpitaron su desembarco en “La Feliz” y decidieron dar la noticia con una sorpresa para los más nostálgicos.

Con un videoclip muy particular y a modo de homenaje a la película Los bañeros más locos del mundo, el trío decidió grabar un video inspirado en la divertida película argentina Los bañeros más locos del mundo (1987), protagonizada por Emilio Disi, Alberto Fernández de Rosa, Gino Renni, Berugo Carámbula y Mónica Gonzaga. (Infobae)