Presentaron el trailer de «Lightyear», el spin off de «Toy Story»

País. Yo soy tu amigo fiel... cantaba Woody el vaquero, juguete preferido del pequeño Andy, cuando llegó en un cumpleaños el mega nuevo juguete que todos querían tener. Se trataba de Buzz Lightyear, el muñeco espacial que era lo más novedoso en el mercado. Woody se sentía abrumado por la llegada de Buzz, pero en el primer film juntos forjaron una amistad que sigue conmoviendo hasta el día de hoy. Toy Story es sin dudas un film inolvidable, creado por Pixar, que nos mostraba el universo de los juguetes cuando no estaban a la vista de los humanos.



Pero ahora Buzz realmente fue más allá y logró tener su propia película. Se trata de Lightyear, el spin off que contará la historia del personaje en el que se basaron para hacer al juguete. Acá no aparecerán ni Woody, ni ninguno de los personajes que vimos a lo largo de la saga. La voz de este valiente soldado espacial la pondrá el “Capitán América”, Chris Evans (que se muda del universo Marvel para desembarcar en el de Pixar por un momento) ya que el querido Tim Allen (el actor que puso su voz a Buzz entre 1995 y 2021) no participará de este spin off.



El trailer de "Lightyear">>



Evans, por su parte, se declaró fan absoluto de Toy Story y así se refirió a su participación en el film: “La frase ‘un sueño hecho realidad’ se usa mucho, pero nunca había significado tanto en mi vida. Cualquiera que me conozca sabe que mi amor por las películas animadas es profundo. No puedo creer que pueda ser parte de la familia Pixar y trabajar con estos artistas verdaderamente brillantes que cuentan historias como nadie más. Verlos trabajar es nada más ni nada menos que magia. Me pellizco todos los días”. Es que el actor tiene sobre sus hombros una gran responsabilidad de interpretar con sus cuerdas vocales al héroe en que se inspiró al juguete.



Lightyear estará dirigido por Angus MacLane, un viejo conocido de Pixar que tiene en su haber títulos como Buscando a Dory (2016) o Toy Story de terror (2013). MacLane se refirió al film y aclaró que, a pesar de ser un spin off, no van a contar la historia del juguete sino del personaje en que se basaron para hacerlo: “Esto es algo propio. Esto es independiente. Es la película de Buzz Lightyear. Es ese personaje, pero como el joven piloto y ‘guardabosques’ espacial, no como el juguete”, señaló en una entrevista. Es que el entrañable Buzz Lightyear es en realidad un juguete basado en Lightyear, un personaje de una franquicia de ciencia ficción que era a su vez un capitán de la Unidad de Protección del Universo de la Alianza Intergaláctica.



MacLane dio un par de detalles sobre el film (algunos de ellos ya se pueden ver en el trailer) y declaró: “Si los elementos centrales de lo que es Buzz estuvieran correctamente, querrías asegurarte de que tuviera un láser, probablemente querrías que tuviera patas de cohete y probablemente querrías hacer que en algún momento tenga un antagonista reconocible”.



Hasta ahora es todo lo que sabemos. Se trata de uno de los mayores lanzamientos después de la última entrega de Toy story que en principio anunciaron sería la definitiva. Mientras ser esperan más detalles, vale disfrutar de los spin off que surjan como este film que llegará el año que viene a todas las salas y ya promete ser un éxito de taquilla. ¿Se vendrá un spin off de Woody? Por ahora no lo sabemos pero lo que sí estamos seguros es que el universo Toy Story no se quiere despedir de nosotros, los humanos. (Infobae)