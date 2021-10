El Libertador pone en escena sus fantasmas: música, teatro y algo de «horror»

El Teatro del Libertador tiene una velada con sus propios fantasmas. Las historias abundan, trascienden las generaciones y se plasmarán este sábado 30 y domingo 31, desde las 19, en dos funciones alusivas a Halloween pero con el ojo puesto en Córdoba.

“Fantasmas del Teatro” es una coproducción entre el Libertador y el Teatro Real. Es la segunda vez en el año que ambas instituciones unen esfuerzos y talentos para realizar una obra integral: con música, teatro, arte escénico, videos y efectos sonoros. Todo orientado al horror, al terror, al miedo.

Para el mes de las Infancias, las compañías estables de la Provincia, dependientes de la Agencia Córdoba Cultura, ensamblaron la obra “Animaladas”. En esta ocasión, participará la Banda Sinfónica del Libertador junto a miembros de la Comedia Cordobesa y de la Comedia Infanto Juvenil, ambas del Real. La puesta en escena será de Martín Gaetán.

“Es un programa que los va a sorprender, desde el principio hasta el final. Es muy entretenido y lo puede disfrutar toda la familia. Es una integración de música sinfónica y pop con una gran puesta de escena”, explica el director de la Banda y arreglista musical del repertorio, el colombiano Andrés Acosta.

De acuerdo con lo que proyecta el oriundo de Itagüí, la innovadora propuesta busca trazar un recorrido de imagen y música de diferentes géneros. “Nosotros impulsamos desde la Banda la idea de que solo hay música. No importa si es pop, salsa, merengue o cuarteto”, recalca.

La apuesta comienza con obras de compositores contemporáneos: “Saga Candida”, de Bert Appermont; “Esto es Halloween”, de Danny Elfman (una versión a la cordobesa de la canción de la película de Tim Burton, “El Extraño Mundo de Jack”); y “El Ogro y la Bruja”, del rosarino Rubén Goldín.

Se ofrece, además, un fragmento del musical “El Fantasma de la Ópera”, de Andrew Lloyd Webber; y de “La Bruja y la Santa”, de Steven Reineke. El show finalizará con dos melodías populares: “Brucia la Terra”, de Nino Rota; y “Thriller”, de Michael Jackson. Será una hora a pura tensión.

Una Banda que se expande

El manager de la Banda Sinfónica, Gustavo Yapura, realza el hecho de que la gestión actual que tiene a su cargo la dirección del Teatro (en manos de Hadrián Ávila Arzuza) busca expandir los horizontes de los públicos que asisten a las funciones, con ideas novedosas que atraigan a nuevas audiencias.

“Estamos, con el aval de Hadrián, como concepto de gestión trabajando para expandir el horizonte de la Banda, captar otros públicos. Desestructurar un poco la música de la Banda e ir a otros nichos. Y a partir de eso van surgiendo estas oportunidades de realizar obras de este tipo”, explica.

Con más de 10 días de intensos ensayos, la obra maduró con antelación, se realizaron los arreglos y se buscó una armónica integración entre los actores y el colchón musical que nace de la Banda.

Habrá más de 60 artistas en escena, entre músicos y actores; y 20 técnicos sumados al personal de sala. La coproducción refleja la complicidad artística entre los elencos estables de los teatros, con maquilladores, escenógrafos y actores del Real y la cortina sinfónica que aporta la Banda del Libertador.

La idea de coproducir eventos surgió durante la pandemia y parece haber tomado una forma que perdurará.

La sonoridad de terror que toca la Banda acompaña el accionar de los actores, que intervienen todo el espacio del Teatro, transitando la platea y no solo en el escenario. Habrá efectos especiales, videos, rodajes de las experiencias por las zonas oscuras del recinto, audio cuadrofónico para los sonidos de terror y sorpresas que se mantienen en reserva para cautivar a los espectadores.

Fantasmas, ¿reales?

El Libertador arraiga una antigua tradición respecto a la presencia de seres espectrales que deambulan por sus pasillos.

Ejemplos, sobran: una hombre que era personal de iluminación fallecido hace más de 10 años fue visto por un empleado de limpieza; hace 13 años, una novia fue vista cruzando la platea en pleno ensayo de madrugada de una ópera, pero nadie la encontró al salir a buscarla; un poeta bohemio que dormía debajo de las tablas falleció en los años 30 y su alma reaparece con una típica galera que lo caracterizaba; una bailarina del elenco que interpretó la obra Coppélia fue vista por las zonas altas; y los obreros que trabajaban en la supervisión de la cúpula del edificio luego del sismo del último verano escucharon sonar el piano de fondo cuando nadie lo estaba tocando.

“Las historias son reales y textuales, contadas por empleados y trabajadores. Se conservan y se heredan de generación en generación. Mostraremos nuestros fantasmas, no necesitamos tomar los de afuera, de una cultura que no es la nuestra. La adaptación de “Esto es Halloween” es una forma de darle un vuelco local y aprovechar esta festividad que no es una tradición propia para jugar con nuestros fantasmas”, manifiesta Yapura.

La invitación está hecha. Las citas con “Los Fantasmas del Teatro” serán este sábado y domingo (con aforo del 70 por ciento) y las entradas pueden adquirirse por Autoentrada o en la boletería, con los siguientes valores: platea, 800 pesos; cazuela, tertulia y paraíso, 500 pesos.