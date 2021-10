Juana Viale reveló lo primero que le preguntó Mirtha al salir de la cirugía

Desde el jueves la diva está internada después de un problema cardíaco. Es por esto que sometieron a Mirtha Legrand una cirugía en la que le colocaron dos stents y evoluciona de manera muy positiva.

Quien habló fue su nieta, Juana Viale. Primero lo hizo el sábado por la noche durante el programa que lleva adelante. “Quédense tranquilos: hay Mirtha Legrand para rato. Acomodamos un rato las arterias, y listo: canilla libre. Fue un susto, pero no tan susto. Fue progresivo, la llevamos y se hizo los estudios correspondientes. Estuve con ella antes de la internación, divina”, dijo Juana. Ahora, reveló lo que le preguntó su abuela cuando salió de la operación.

Qué le dijo

Para llevar tranquilidad a los seguidores de Mirtha Legrand, Juana dijo que está mejorando y que el alta se la van a dar cuando esté todo óptimo. “Ella está óptima. Estuve con ella y está muy tranquila. No es que se desvaneció ni pasó nada de todo eso. Siempre consulta con el médico”, contó para despejar ciertas especulaciones.

Además dijo que nada de lo que le hicieron fue improvisado. “No fue una cosa que uno tenía que actuar y tomar decisiones… No, no, no, por eso estamos todos tranquilos, está todo bien. Ella está bien, de buen ánimo, está comiendo”, aclaró.

También contó, de manera graciosa, lo primero que le preguntó su abuela cuando salió de la cirugía. “Estaba recién salida de la operación y me empezó a preguntar por la obra de teatro que yo había ido a ver el viernes. Es admirable su fortaleza, es curiosa”, reveló entre risas Juana.

Por último habló sobre la filtración de la foto en la que se la veía a la diva en su internación. al respecto Viale dijo: “Una pelotudez que te hagan esas cosas. Me parece que hay un límite y hay que preservarlo. No me enoja porque no es nada personal con nadie”, Juana.