Pablo Layus habló sobre la condena a los Caniggia

El periodista Pablo Layus se pronunció hoy sobre la condena que recibieron los hermanos Alex y Charlotte Caniggia por una noche de furia que tuvieron en 2017 en Villa Carlos Paz, donde lo agredieron, increparon y destrozaron su teléfono celular.

Fueron encontrados culpables del delito de amenazas y daño por los hechos acontecidos durante la temporada de verano en el boliche Keops, cuando los mellizos se encontraban participando en una obra de teatro.

Durante una entrevista concedida a EL DIARIO, expresó: «Los delitos no eran graves como para pensar que podían ir a la cárcel , pero que ya sepan que venir a hacer temporada a Carlos Paz no les permite comportarse como se comportaron. Jamás pidieron disculpas y lo que importante, es que la Policía de Carlos Paz, la Fiscalía de Carlos Paz y la Fiscalía de Cámara y el juez, entendieron que lo que ellos habían hecho merecía un castigo. Por eso fueron condenados. Durante dos años, deberán mostrar una buena actitud y no pueden cometer ningún tipo de error ni delito».

«No podrán pelear en la calle porque inmediatamente se les hará efectiva la prisión. Van a tener que avisar todo el tiempo cuando tengan que salir del país, es una situación complicada y han sido condenados»; completó.