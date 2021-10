Un carlospacense estrena el disco que creó durante la pandemia

Agustín Ambrosino es compositor y cantante y aprovechó la pandemia para sacar su primer disco solista, que cuenta con la participación de varios artistas de Villa Carlos Paz y videos grabados en distintas locaciones de la ciudad. «Misivas» es el nombre de su creación, donde plasma experiencias de vida y va surcando por diferentes estilos como el rock, pop y la rumba.

Las siete canciones que componen el material son un bitácora de vida, algunas se remontan a diez años atrás y otras fueron creadas en medio de la cuarentena.

Augusto Ambrosino contó a EL DIARIO: «Con la banda que teníamos en Córdoba, hacíamos rumba catalana, boleros, flamencos, un poco de percusión. Pero este proyecto solista, tiene una impronta desde el rock, pop, rumba y participaron muchos artistas. De Carlos Paz, estuvo Franco Di Pietro (que además fue el productor del disco), Nahuel Ferreyra, Iván Montenovo y algunos chicos de Córdoba y Tanti. Hice una invitación abierta a pibes de Córdoba y de la zona, nos juntamos en casa un fin de semana y empezamos a grabar».

«Un colega mío que toca la armónica, me mandó una pista desde Balcarce y un amigo que estaba en Madrid, grabó unas guitarras y me las mandó. E tema de la pandemia nos encerró un poco a todos y al no poder hacer nada, me focalicé en hacer un disco con las canciones que me quedaron dando vueltas y siempre quise grabar. Es un disco que tiene canciones que son muy distintas algunas de otras. Algunas tienen más de diez años y otras las escribí en plena pandemia»; reconoció.

Cada canción, se encuentra acompañada de un videoclip que ha sido filmado en distintas locaciones de la ciudad como la costanera de noche, una plaza y el camino de las Altas Cumbres. También se suman grabaciones de La Pampa y la ciudad de San Francisco, realizadas con una cámara fija.

El disco se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.