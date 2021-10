Adele, espectacular en la tapa de Vogue

Reino Unido. Adele, de 33 años, hizo historia como la primera celebridad en compartir portada de la revista Vogue británica y estadounidense, donde habló sobre su divorcio de Simon Konecki, su nuevo romance con el agente de la NBA Rich Paul y su impactante transformación física.



La cantante de “Someone Like You” luce sensacional en la producción fotográfica que acompaña la extensa entrevista que ofreció poco días antes de su regreso a la música tras un retiro de seis años.



Hablando sobre su increíble pérdida de peso durante un período de dos años, dijo: “Fue por mi ansiedad. Haciendo ejercicio, me sentía mejor. Nunca se trató de perder peso, siempre se trató de volverme fuerte y dedicarme tiempo todos los días sin mi teléfono. Me volví bastante adicta. Hago ejercicio dos o tres veces al día”.



En la entrevista, que es la primera en cinco años, Adele también habló sobre su divorcio de Konecki, el padre de su hijo Angelo, de ocho años. Afirmó que ella lo “dejó” y que “se habría sentido miserable si no se hubiera puesto a sí misma en primer lugar”.



La entonces pareja anunció que iban por caminos separados en abril de 2019, y Adele presentó el divorcio cinco meses después. “Simplemente ya no era adecuado para mí. No quería terminar como muchas otras personas que conocía. Me habría sentido miserable si no me hubiera puesto a mí misma en primer lugar”, explicó.



Sobre su divorcio, la cantante admitió que en un principio se sintió “avergonzada” de que la relación fracasara. “Nos han entrenado como mujeres para seguir intentándolo, incluso por las películas que veíamos cuando éramos pequeñas. En ese momento me rompió el corazón, pero ahora lo encuentro muy interesante cómo nos dicen que lo aguantemos”.



La artista compartió con sus seguidores su aparición doble en Vogue. A través de Twitter e Instagram, la cantante publicó la fotografía en la que aparece vistiendo un modelo amarillo de la diseñadora Vivienne Westwood y el cabello suelto. En tanto, en la versión de Estados Unidos, Adele aparece con un vestido de alta costura en color verde, de Valentino.



También habló por primera vez sobre su nuevo novio Rich Paul, el poderoso representante de la NBA. “Tuve citas antes de Rich, pero ellos lo odiaban. Les resultaba estresante ser vistos conmigo. Él no está agotado en absoluto. Es tan jodidamente divertido. Es tan inteligente”.



Rich y Adele confirmaron su romance en julio durante un juego de la NBA en Phoenix, Arizona. La cantante británica ya compartió su primera foto con él en Instagram.



Al hablar con Vogue, Adele también contó que grabó gran parte de su nuevo álbum para su hijo Angelo. “Sentí que quería explicarle, a través de este disco, cuando tenga 20 o 30 años, quién soy y por qué elegí voluntariamente desmantelar su vida entera en la búsqueda de mi propia felicidad”, explicó.



“A veces lo hacía realmente infeliz. Y esa es una herida real para mí que no sé si alguna vez podré sanar”, añadió.



Adele vuelve a la música y ya puso fecha de estreno para su nuevo tema. El martes compartió un adelanto de su nueva canción “Easy On Me”, su primer tema en seis años, que estará disponible el viernes 15 de octubre y se espera que sea parte de su cuarto álbum de estudio.



La exitosa artista ganadora de 15 premios Grammy publicó un clip en blanco y negro de 21 segundos en su cuenta de Twitter, que la mostraba poniendo un casete con el título de la canción, “Easy On Me”, en el estéreo de un automóvil. A esto le siguen 13 segundos de una melancólica melodía de un piano, sin que la voz de la cantante llegue a aparecer.



La noticia se dio a conocer después de que aparecieran carteles y proyecciones en todo el mundo con el número 30, que se espera sea el título del tan esperado disco. Los tres primeros trabajos de su carrera fueron bautizados en función de la edad que tenía en momentos clave de su evolución creativa: lanzó “19" en 2008, “21" en 2011 y “25" hace seis años. (Infobae)