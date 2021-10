Jimena Barón denunció que usan su imagen para promocionar videos porno

Buenos Aires. Jimena Barón usó sus redes sociales para denunciar que hay empresas y sitios que utilizan su nombre y su figura para vender productos para adelgazar y para promocionar videos porno. Además aseguró que cualquier cuenta en la red social Intagram que ofrezca algo en nombre de ella, es falsa.



“No tomo suplementos mágicos. Es mentira cualquier publicidad que me involucre con esas mierdas”, comenzó su descargo en sus historias la jurado de La Academia y luego siguió: “Tampoco vendo videos porno. Cualquier cuenta de Instagram que no sea esta ofreciendo videos, no soy yo”. Con el humor que la caracteriza, agregó: “No sean ingenuos, yo se los regalo”.



Googleando en la web “Jimena Barón video porno” aparecen varias páginas que promocionan un presunto “video prohibido de la actriz argentina Jimena Barón”, a las cuales hacía referencia ella en sus posteos.



No es la primera vez que la imagen de la actriz está asociada a diversos productos. Hace un tiempo ya había hecho un descargo similar:” Cualquier publicidad con productos mágicos para adelgazar es mentira. Son fotos robadas y sin autorización para que compren algo que además no funciona”.



“Personalmente no creo en nada de eso y jamás tomé nada. Yo entreno de lunes a sábado y como saludable. Punto. A mover el esqueleto y a cambiar la alimentación si están en búsqueda de un cambio. Nutricionistas y entrenadores, el resto es puro chantaje”, había cerrado al respecto. (Infobae)