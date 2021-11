DiCaprio encarnará al líder homicida Jim Jones

EE.UU. Leonardo DiCaprio encarnará al líder religioso estadounidense y homicida en masa Jim Jones, tristemente recordado como uno de los artífices del asesinato de más de 900 seguidores y seguidoras de su culto ocurrido en 1978 en Guyana, en una biopic que será desarrollada por su compañía, la productora Appian Way, y los estudios MGM.



Según informó el sitio especializado Entertainment Weekly, la cinta -que aún no tiene su título confirmado pero que ya se encuentra en etapa de preproducción- contará con un guion a cargo de Scott Rosenberg, autor de los libretos de otros reconocidos filmes como "Alta fidelidad" (2000) y "Venom" (2018).



DiCaprio, quien ganó el Oscar a Mejor actor en 2016 por su protagónico en "Revenant: El renacido", de Alejandro González Iñárritu, interpretará a Jones, una controversial y compleja figura de la historia reciente de Estados Unidos, fundador del Templo del Pueblo de los Discípulos de Cristo, un movimiento religioso fundado en los 50 en el estado de Indiana.



La historia seguirá los pasos de Jones como jerarca de ese culto que llegó a convocar a cerca de 5.000 fieles en su época, y que en 1974 se trasladó a un terreno en Guyana, donde se instaló y construyó una comunidad conocida como Jonestown.



Bajo el presunto objetivo de escapar del control gubernamental estadounidense y vivir bajo un régimen socialista, allí el líder mantuvo cautivos a los integrantes del selvático asentamiento a lo largo de cuatro años.



En noviembre de 1978, luego del asesinato del congresista Leo Ryan -quien había viajado hasta el lugar para llevar a cabo una investigación iniciada a raíz de distintas acusaciones de fraude, lavado de cerebro y cautiverio-, Jones obligó a los habitantes de la comunidad a ingerir un jugo mezclado con cianuro, orquestando y ejecutando así a 913 personas, en lo que pasó a ser uno de los mayores "suicidios" masivos de la historia mundial.



Se trata de uno de los futuros proyectos de DiCaprio luego de conformar el elenco, junto a Jennifer Lawrence, de "Don't Look Up" (la próxima película de Adam McKay que llegará el 10 de diciembre a Netflix), y de rodar a principios de este año "Killers of the Flower Moon", el próximo filme del aclamado Martin Scorsese que protagonizará junto a Robert DeNiro. (Télam)