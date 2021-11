El hijo de Rodrigo Bueno es furor por su parecido con su papá

Ramiro Bueno, el hijo de Rodrigo, fue furor en las redes sociales por un posteo en el que se lookeó como su padre, el fallecido cuartetero.

El joven que se lanzó como cantante de trap, utilizó una campara de su padre y se tiñó el pelo de azul, y en las redes sociales no dejaron de notar el impresionante parecido con el popular músico.

"Like father, like son. Hay cosas q no van a cambiar", escribió Ramiro en la publicación de Instagram que cosechó miles de "me gustas". En el posteo también incluyó una foto de su padre, de hace unos 20 años, luciendo la misma prenda y con el mismo color de cabello.

Ramiro Bueno tuvo un paso como futbolista y luego periodista deportivo, hasta que decidió dedicarse a la música, a través del trap.