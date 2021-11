«The Beatles: Get Back» se estrenará a fin de mes

EE.UU. Luego de la exquisita experiencia visual y llena de anécdotas de McCartney 3, 2, 1. que estrenó Star+, el próximo documental centrado en el universo Beatles es una trilogía dirigida por Peter Jackson, el director que adaptó El señor de los anillos y El Hobbit. Cada uno de los episodios tendrá cerca de dos horas.



Original de Disney+, la producción que nace de 57 horas de material de archivo, fue íntegramente realizada a partir de filmaciones inéditas de 1969 donde la banda intentaba escribir y componer 14 canciones nuevas y, en simultáneo, preparar su primer concierto en vivo después de casi tres años de parar. El desafío: hacer todo esto en menos de tres semanas. Discusiones, frustración, separaciones, amistad y un objetivo que fue mutando.



The Beatles: Get Back transporta al público a las sesiones de grabación de la banda que se convirtieron en un momento de quiebre en la historia de la música. El mismo adelanto de la serie, a través de las canciones que ensayan y preparan, refleja la importancia de todas sus creaciones en ese lapso de tiempo donde la presión era la regla. La docuserie de tres partes muestra el proceso creativo que transitaron John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr para lograr la hazaña.



En el Disney+ Day, evento que celebró los dos años de lanzamiento de la plataforma, se lanzó un nuevo clip en el que se ve a la banda en pleno ensayo de I’ve Got A Feeling con la dirección de McCartney. En este corte, que será parte de uno de los capítulos de la docuserie, los cuatro Beatles discuten detalles sobre un nuevo tema con la mágica voz de Paul y la atenta mirada del resto del grupo. Este escena se repetirá a lo largo de las más de seis horas de documental donde deberán ponerse de acuerdo no solo en las 14 canciones, sino también en hacer o no el concierto en vivo, en el material que tienen que filmar en estudio y varias cuestiones más. No está de más recordar que un año después anunciaron su separación.



Con fecha de estreno para el 25, 26 y 27 de noviembre por Disney+, The Beatles: Get Back también servirá como evidencia de cómo era la relación real de los miembros de la banda tanto en los momentos felices y de mayor inspiración, como en los cruces más tensos. Un documento que hace más tangible la experiencia de ver a los cuatro de Liverpool crear su música.



Peter Jackson, director ganador del Oscar, fue el hombre afortunado de acceder a este material que se filmó bajo la dirección de Michael Lindsay-Hogg en 1969. En medio siglo, el director de King Kong (2005) fue el único que accedió a ese material y a 150 horas de audio también inédito. Ante semejante oportunidad, y como fanático confeso de la banda, tomó su chance de estar cerca de sus ídolos. “Me gustaría poder entrar en una máquina del tiempo y sentarme en la esquina del escenario mientras ellos trabajan”, manifestó en una entrevista días después del anuncio de la serie de documentales. Su sueño, de alguna manera, se cumplió.



“Lo mejor de nosotros, siempre ha sido y siempre será cuando estamos contra la pared”, se escucha a Paul McCartney en el tráiler. El desafío que refleja la serie, y que el material pueda ser manipulado por Peter Jackson, también es responsabilidad de Paul McCartney y Ringo Starr, ya que ambos son productores del documental. Yoko Ono y Olivia Harrison, las viudas de John Lennon y George Harrison, también dieron luz verde y se sumaron como productoras.



Entre los muchos condimentos interesantes que tiene esta producción, la serie presenta por primera vez y completa la última actuación en vivo de Los Beatles: el concierto en la azotea de Savile Row en Londres. Con estreno el 25 de noviembre, The Beatles: Get Back, será una cita con una de las etapas más influyentes de la historia de la música que se mantenía en absoluto secreto. Como el anillo para controlarlos a todos y atarlos en las tinieblas, este material sentará a los seguidores de Los Beatles en el sillón de sus casas y los atará frente a su pantalla durante seis horas. (Infobae)