La Provincia entregó más de 380 escrituras sociales en Capital

El programa Tu Casa Tu Escritura sigue avanzando en la regularización dominial de viviendas sociales en Capital. En este marco, la ministra de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar, Laura Jure, encabezó la entrega de 387 títulos de propiedad a vecinos de 15 barrios de la ciudad de Córdoba.

Jure destacó que “el proceso de la escrituración, es lento, largo, tedioso y costoso, pero con la escritura se cierra el círculo, porque da la seguridad jurídica de que lo que tienen es suyo. Se van con la escritura en la mano, y es algo que hay que valorar, porque el hecho de entregarlas a los sectores más postergado es un acto de justicia social. Nuestro Gobierno tiene esa mirada, de acompañar siempre a aquellos que más lo necesitan”.

Los nuevos propietarios viven en Ampliación Ferreyra, Ciudad Evita, 1° de Mayo, 23 de Abril, Los Boulevares, Cooperativa 12 de Enero, Grupo La Esperanza, Sol Naciente, Cooperativa La Décima, Juan Pablo II, Ciudad de Los Cuartetos, Villa Retiro, Ciudad de Mis Sueños, Cooperativa El Progreso y El Quebracho.

El programa Tu Casa Tu Escritura nació con el propósito de impulsar la regularización de loteos y la escrituración definitiva. Y se convirtió en una política pública, respondiendo a la Ley Provincial 9.811, que dispone escriturar viviendas de carácter social (provenientes del Estado o adquiridas de manera particular), a grupos vulnerables que no posean otra vivienda y que no cuenten con los recursos para afrontar el trámite.