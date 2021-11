Paula Chaves confesó que aumentó de peso en Bake Off

Paula Chaves contó e “La frutilla del postre”, el ciclo satélite de la competencia que conduce Marcelo Polino, que ella probó muchos platos.

Previo a la final del certamen la próxima semana, la conductora contó que trabajar con comida dulce hizo que engordara un par de kilos.

Noticias Relacionadas Aseguran que apareció un fantasma en la casa de Susana Giménez

Qué dijo

En la charla estaban Marcelo Polino, Paula Chaves y Paula, la participante que quedó eliminada en la gala del domingo. “Yo probaba bastante”, confesó la conductora. A este comentario, la participante dijo: “Ella estaba siempre con el cuchillo y el tenedor haber cuando podía picotear”, contó, divertida.

Entonces, ahí la conductora aclaró que si el jurado daba buenas devoluciones ella probaba. En cambio si le decían algo malo de la cocción o que no estaba muy bien, no lo hacía. “No gasto calorías en una preparación que no está cocida. ¡Igual te pruebo todo, eh! Soy bastante golosa”, admitió. Además, dijo que muchos participantes le hacían especialmente a ella.

En ese contexto, Polino le dijo que ella comía pero no engordaba. Entonces, la esposa de pedro Alfonso lo contradijo: “No, no. Empecé con un kilaje y terminé con tres kilos más, pero feliz”.

Finalmente Marcelo Polino también dijo que a él lo tientan las preparaciones. “Yo cuando veo el programa asalto las alacenas y en mi casa no hay nada. Agarrás lo que encontrás”,dijo entre risas.