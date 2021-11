Córdoba sigue con el festival 100 Horas de Teatro

Córdoba continúa con el Festival 100 Horas de teatro. El recorrido por las obras en orden cronológico:

Jueves 25

19:30 h, ¡Bailemos… que se acaba el mundo!/ Bineural Monokultur

“¡Bailemos... que se acaba el mundo!” es una audio-obra grupal que invita al público a bailar como si fuera a un club del pueblo.

¿Escucharon alguna vez hablar de las llamadas coreomanías?

¿Qué pasaría si nos contagiamos todxs de una epidemia de baile?

Pasaje Escuti 915.

21:30 h, Lengua madre/ Convención Teatro

Julieta regresa a la casa de su madre, luego de su muerte. Antes de morir, Julia le hace un pedido a su hija: que lea las cartas que están en una caja. A través de esta lectura, ella puede reconstruir los vacíos de su historia familiar.

Espacio Cirulaxia (Pasaje Pérez 12)

Viernes 26

19:30 h, Deshojado. Unipersonal de un actor ciego.

¿Alguna vez te preguntaste qué hay detrás de aquellos ojos que no ven? “Deshojado Unipersonal de un Actor Ciego” propone una mirada sensible sobre las vivencias de un joven artista que perdió la vista pero no su pulsión creativa.

Almazenna Teatro (9 de julio 4331)

21:30, Payasos malvivientes, ladrones, delincuentes/ A-Penas Clown

Cuatro payasos prometen volver reales fotos antiguas. Eligen fotos de la banda de

asaltantes de bancos Bonnie and Clyde. Cada foto relata una parte de la historia de la

banda, sin saber si es parte de la ficción (una serie, una película, una foto trucada) o de la

realidad (los pocos registros históricos que hay sobre ellos).

Merlina Trinchera (Padre Luis Monti 2332)

Entradas a $300

Se venderán exclusivamente por orden de llegada en las salas una hora antes de cada función.