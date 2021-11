El malambo no es sólo cosa de hombres, ellas también zapatean

La tercera edición del campeonato nacional de malambo femenino se desarrolla este fin de semana en Villa Carlos Paz, con la participación de representantes de todas las provincias argentinas que demuestran que el zapateo no es sólo cosa de hombres. El certamen se extenderá hasta el día de mañana en el Complejo Malambo y participan las categorías: infantil, menor, juvenil, juvenil sub 17, mayor y adulta.

EL DIARIO dialogó con algunas de las niñas, jóvenes y mujeres que mantienen viva la tradición y se le animan a un mundo que durante muchos años, pareció estar reservado sólo para los «gauchos» y no para las «chinas».

Ivana Carrasco es organizadora del campeonato y contó: «En la primera edición se convocó gente para una edición de malambo femenino, fue muy buena la repercusión que generó. De ahí salió la primera campeona argentina, de la Provincia de Tucumán. Después del 2018, se eligen a las campeonas de las provincias y son las que vienen a participar. El primer año, hubo unos 79 participantes y el segundo año, más de 1000 participantes. Esto es una representación más contemporánea, la mujer zapatea desde siempre pero no había un espacio para ellas. Se dice que el Malambo es de gaucho, pero la mujer (como en el fútbol y muchas otras cosas) hoy forma parte. En la primera edición nos pasaba que nos decían: ´no me molesta, pero me choca`, y como que les costaba mucho entenderlo. Muchos campeones de malambo tenían una negativa muy grande, molestaba un poco y yo me pregunta por qué las mujeres no podíamos zapatear».

«Yo bailo desde que tengo 2 años y hoy tengo 45. Con mi marido siempre hablábamos y decíamos que la mujer necesitaba un espacio y surgió hacer este campeonato. Carlos Paz nos encanta, nos sentimos muy cómodos y siempre tenemos las puestas abiertas. Viene gente del interior de Córdoba, de otras provincias y muy lindo poder disfrutar del festival acá»; añadió.

Silvia es oriunda de Neuquén, integra un grupo de adultos mayores y dijo: «Está perfecto que la mujer cada vez participe más del mundo del malambo. Me gusta que la mujer le ponga la impronta femenina, que no pierda ese toque femenino. Nosotras bailamos desde hace 10 años y cada vez se ven más mujeres».

Un cuarteto femenino de niñas de 12 años llegó desde Jujuy para participar del certamen. Una de sus integrantes, manifestó: «Practicamos hace cinco años, nos gusta aunque nos duelan los pies. Antes se decía que el malambo era de varones, pero hay más chicas bailando en nuestra academia que varones».