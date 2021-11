Pablo Rey: «Tengo muchas ganas y estoy con fuerza»

Pablo Rey es un artista gigante y mientras lucha por salir adelante, se hizo un tiempo para ayudar a otros. El humorista de Villa Carlos Paz participó de la maratón solidaria de los peluqueros y aseguró que tiene «más fuerzas que nunca».

Si bien logró recaudar el dinero que necesita para su operación de cadera, todavía está tratando de encontrar un nuevo hogar.

Durante el fin de semana largo, pudo volver al teatro y realizó funciones a sala llena que le trajo un poco de alivio.

«Estoy bien de salud, pero sigo tomando calmantes para poder trabajar. Tengo muchas ganas y estoy con fuerza, haciendo funciones en el Salón Fénix. Siempre colaboro y ahora mucho más porque la gente colaboró mucho conmigo cuando necesité. Todavía no fui operado, me operan en abril y seguimos buscando una casa urgente. Estamos haciendo funciones a sala llena y me siento feliz».