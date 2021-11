A-Ha regresará a la Argentina en marzo de 2022

Buenos Aires. La banda noruega A-Ha volverá a presentarse el próximo 25 de marzo en nuestro país, en el Movistar Arena, ubicado en el barrio porteño de Villa Crespo, en el marco de su gira mundial "Hunting High and Low", que celebra los 35 años del lanzamiento del homónimo exitoso disco.



El trío, que actuó por última vez en la Argentina en 2015 en el Luna Park, regresará para repasar el álbum que contiene sus grandes hits, como "Take On Me", "The Suns Always Shines On TV" y la canción que le da nombre a la placa, entre otros.



En realidad, se trata de la reanudación de un tour que se inició en 2020 pero debió ser suspendido por la pandemia de coronavirus, con la consecuente postergación en dos ocasiones de las fechas agendadas en nuestro país.



En un primer momento, la banda integrada por el cantante Morten Harket, el tecladista Magne Furuholmen y el guitarrista Pål Waaktaar-Savoy iba a actuar aquí en septiembre de 2020 y, tras suspender esa fecha, anunció show para agosto de este año, pero la situación sanitaria no permitió que se concretara.



Por ese motivo, la organización local del show informó que los tickets adquiridos para esa ocasión tendrán validez para esta nueva fecha.



"Hunting High and Low" fue el disco más exitoso de la banda, al punto que a lo largo de su carrera, una gran parte de las canciones que lo conforman fueron la base de los habituales shows del grupo.



Entre ellos destaca "Take On Me", que en un primer momento llamó la atención por su novedoso videoclip en el que se mezclaban imágenes reales con animaciones en blanco y negro, y se estableció como uno de los grandes símbolos musicales de la década del '80. (Télam)