La casa donde empezaron los Beatles será un hotel temático

Reino Unido. «The Casbah Club», la casa donde hicieron sus primeros pasos unos jóvenes John Lennon, Paul Mc Cartney y George Harrison (por entonces como The Quarry Men), será transformada en un hotel temático de la famosa banda de Liverpool.



En el sótano del lugar, originalmente perteneciente la madre de Pete Best, primer baterista de la banda luego reemplazado por Ringo Starr, funcionó en los comienzos de los años ´60 un café bar, donde se reunían muchos adolescentes de la zona los fines de semana.



La historia conocida por todo aficionado cuenta que en 1960, John Lennon, Paul McCartney y George Harrison sumaron a Best al grupo en tiempos en que no era sencillo encontrar un baterista. Esta apuesta le aseguraba al grupo además un lugar en donde actuar, debido a que Mona, la madre de la nueva adquisición, era dueña del Casbah Club.



A punto de cumplir 80 años, Best dijo a la agencia Télam que en aquellos años aprendió a "recibir golpes, ser persistente y seguir perfeccionándose" en su oficio.



"Todos los miembros de Los Beatles lo hicieron y finalmente funcionó. Ahora está arraigado en nuestro ADN", manifestó el músico que pasó a la historia como uno de los más célebres "expulsados del paraíso" pero no obstante logró construir una carrera que lo llevó a recorrer el mundo, recoger el afecto de fans en todas las latitudes y que aún lo mantiene en actividad.



Además de los conciertos en ese lugar, Best compartió los años en que la banda ganó en profesionalismo, fundamentalmente por sus conciertos en Hamburgo, en donde cada noche debía tocar durante unas ocho horas en bares ubicados en zona portuaria, que albergaba mayormente a marineros, prostitutas, proxenetas y pendencieros.



También fueron los tiempos de regulares conciertos en el mítico Cavern Club, un espacio en donde The Beatles reinó entre enero de 1961 y agosto de 1962, cuando su popularidad y la inminente grabación del primer álbum hicieron que el lugar resultara demasiado chico para el grupo.



Sin embargo, cuando Los Beatles estaban listos para dar el gran salto, con un contrato de grabación para el sello EMI bajo la tutela del productor George Martin, el grupo decidió echar al baterista y reemplazarlo por Ringo Starr.



Así fue que formó su propia banda y registró discos con títulos más que sugerentes, como el caso de Best of The Beatles o The Beatle That Time Forgot, por citar algunos; giró por todo el mundo, incluyendo alguna visita a la Argentina en los `90, y con su hermano Roag mantuvo en actividad al Casbah como un espacio de visita obligada para los fans que se acercan a Liverpool.



Y como si eso fuera poco, con el paso del tiempo, el propio Best asumió con humor el lugar que le reservó la historia, tal como quedó demostrado en el gag que protagonizó en el largometraje "Un rockero de película", de 2008, protagonizada por Rainn Wilson.



Actualmente, el baterista se mantiene activo con The Pete Best Band, en un show de "dos caras", como él mismo definió ante esta agencia, porque "resume mis años con The Beatles y los trabajos de estudio con material original", como el caso de "Haymans Green", su registro de 2008.



En ese plan, no descartó un eventual regreso a la Argentina –"con suerte, tal vez en 2022", se ilusionó- tras remarcar su amor por nuestro país, del que destacó a "su gente tan cálida, amigable y apasionada".