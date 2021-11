Mica Viciconte confirmó que espera su primer hijo junto a Fabián Cubero

Buenos Aires. “Noche extrema para hoy”, adelantó Santiago del Moro en el comienzo de la emisión de ayer en Masterchef Celebrity 3 (Telefe). “Espero que no hayan venido con tacos”, agregó Germán Martitegui, uno de los integrantes del jurado. “Llegó la noche en donde deberán enfrentarse cuerpo a cuerpo para conseguir lo que quieren: van a necesitar entrenamiento, estar preparados psicológicamente y sobre todo mucha perseverancia”, sumó Damián Betular. “Hoy, su gran rival, será el mercado”, cerró Donato de Santis.



“Mercado extremo en Masterchef Celebrity Argentina, chicos. ¡A prepararse!”, dijo el conductor. “Van a pasar por varias pruebas muy difíciles para lograr conseguir los ingredientes que necesitan para cocinar”, explicó Martitegui sobre el desafío de la fecha.



“Mica, por haber ganado la medalla plateada, vas a tener dos minutos más de mercado, pero no para vos. Son para que juegues estratégicamente y se los quites a tu compañero”, le dijo Del Moro a Mica Viciconte. “Uff, qué difícil... le voy a sacar 30 segundos a cuatro: a Catherine Fulop, Denise Dumas, Paulo Kablan y Tomás Fonzi... ¡perdón!”, dijo la ex Combate.



Tras esto, Del Moro tomó la palabra y le hizo un comentario a Viciconte: “Me voy a tomar el atrevimiento de hacer una pregunta abierta. ¿Tenés algo que contarme y que contarnos?”. “Yo ya lloro...”, dijo ella y se quebró. “Es una linda noticia, que estoy embarazada”, agregó entre lágrimas y recibió una ovación de parte de todos sus compañeros. Después de recibir un abrazo de Santiago, la primera en felicitarla fue Denise Dumas. “Es lindo compartir con ella este momento”, dijo la conductora.



“¿De cuánto estás, Mica?”, le consultó Denise. “Casi de cuatro...”, respondió ella entre risas y ya repuesta de la emoción. “Me sensibilicé, vivo llorando. No sé, de lo que era yo, una persona un poco más fría y dura, estoy en un momento muy sensible y todo me toca, me toca una fibra. Es un momento super lindo para disfrutar”, dijo Viciconte en backstage.



“¿Ya sabés el sexo?”, preguntó Del Moro. “Sé el sexo, sé el nombre, todo...”, dijo ella y reveló: “Es un nene. Fabián (Cubero) deseaba el nene a morir. Yo quería nena; obviamente, más allá de que esté todo bien. Pero fue nene... Luca”, dijo. “Luca Cubero”, reafirmó el conductor. “Es algo buscado, charlando, hablado, practicado... Bienvenido Luca a la familia”, dijo Mica.



“Obviamente, te cuidás un montón. El mercado extremo hacelo tranquila, tenés más tiempo que el resto, así que disfrutalo”, le pidió Santiago. “Espero que me den cinco minutos, entonces. Si a mí me va mal hoy, lloro también”, cerró Viciconte con una broma y una enorme sonrisa.



A la hora del mercado extremo, Mica sorteó dificultades con globos, humo y atravesar unas sogas en forma de tela de araña. “Con cuidado, Mica”, la guio Del Moro, atento al embarazo. “No veo el arroz que yo necesito”, protestó la participante. Y luego se lamentó por no encontrar los espárragos: “No había lo que quería”, dijo. Con todo, le puso ánimo y creatividad para preparar un risotto con puerro, papines y tomates.



Luego de probar su plato, el jurado le dio una devolución dividida. “Hemos visto muchos risottos, vos nunca lo hiciste... ¡Pero puedo decir que es la primera vez que tenemos un risotto cremoso! ¡Ha nacido un risotto cremoso! Te felicito”, celebró Donato. “A mí no me emocionó tanto”, contrapuso Martitegui. “Te olvidaste del vino, que le da cierta acidez que está buenísima. Lo que no entiendo es quién te dijo que hagas las papitas así”, apuntó el calvo.



Así, Mica pasó entre los mejores platos de la jornada, junto a La Peque Pareto, Cathy Fulop y María del Cerro. Y subió al balcón con Luca en su vientre. (Infobae)