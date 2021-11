Estrenó «Get Back», la miniserie sobre The Beatles

País. Con la gran virtud de sepultar los prejuicios que vaticinaban una reescritura de la historia oficial para matizar una serie de eventos que siempre fueron caracterizados como traumáticos, el oscarizado director neozelandés Peter Jackson ofrece de manera magistral en "Get Back", la serie de tres capítulos cuya primera entrega se estrenó este jueves en Disney+, la ilusión de ver de cerca a Los Beatles en pleno proceso creativo.



Lejos de alterar el espíritu del original documental "Let It Be" (1970), de Michael Lindsay-Hogg, esta relectura de Jackson a los alrededor de 60 horas de cintas encontradas de aquel proyecto de enero de 1969, con su duración total de casi ocho horas, entrega un lógico mayor acercamiento a cada acontecimiento respecto a la cinta inmortalizada por retratar con crudeza el final de la legendaria banda.



El fan de Los Beatles se deleitará sin dudas con la genialidad y la conexión intacta de cuatro artistas que funcionaban como una unidad creadora desde varios años y que esa magia era la que los mantenía unidos, a pesar de las diferentes inquietudes profesionales y personales de cada uno.



A la vez, el fan reconocerá a colaboradores estrechos del grupo, como el leal y todoterreno asistente Mal Evans, el tolerante jefe de prensa Derek Taylor, el productor George Martin y el ingeniero Glyn Jones, entre tantos; y a las familias de los integrantes de Los Beatles.



El segundo capítulo de esta serie se estrenará mañana 26 de noviembre y al día siguiente se completará la saga. (Télam)