Lucas Velasco y Tyago Griffo se sumaron a la obra SEX

El elenco de SEX se completó con la incorporación de Lucas Velasco y Tyago Griffo, quienes compartirán escenario con Diego Ramos, Viviana Saccone, Noelia Marzol y Adabel Guerrero. La obra se presentará este verano en el Teatro Melos de Villa Carlos Paz y el estreno está previsto para el 28 de diciembre.

El cantante Tyago Griffo ya participó de Sex el verano pasado en Buenos Aires y Velasco, recién regresa de España y expresó: «Estoy muy contento con esta convocatoria, hace mucho que tenía ganas de hacer teatro y (José María) Muscari ya me había llamado para Sex pero no coincidían mis fechas, ya que estaba trabajando en España. Me encanta volver a Carlos Paz donde hice una temporada muy exitosa hace casi 10 años con Los Grimaldi y estoy seguro que esta vez será igual o mejor. El elenco es increíble así que estoy con muchas ganas».

Sex es un espectáculo creado por Muscari, Mati Napp y Paola Luttini y fue visto por más de 100 mil espectadores en todas sus versiones. Las entradas ya están a la venta en Autoentrada.