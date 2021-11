La China e Icardi se habrían visto cuando Wanda viajó a Italia

Francia. Cuando parecía que la novela que tiene como pareja protagonista a Wanda Nara y Mauro Icardi y como antagonista a Eugenia la China Suárez estaba por terminar, la mayor de las Nara se tomó un avión a Milán y sembró nuevamente rumores de crisis entre ella y su marido. Los motivos podrían ser nuevamente la ex Casi Ángeles.



Según dijo Yanina Latorre en Los ángeles de la mañana, tras el escándalo que los tuvo como protagonistas, la actriz y el futbolista habrían seguido en contacto, incluso a pesar de que la empresaria los había descubierto. Según la panelista, fue la ex de Benjamín Vicuña quien volvió a escribirle al futbolista y habría sido por eso que él en un momento cerró sus redes sociales.



“Le escribió por Instagram, por eso Mauro cerró la cuenta. No lo obligó Wanda, fue decisión de él. En su momento, todo empezó por Instagram, se pasaron a Whatstapp y la China recomendó que mejor era hablar por Telegram, porque es una red más segura. Mauro tenia la función de que se borre todo a los 5 minutos de charla pero se ve que una parte se olvidó de configurarla o quería que se vea porque se lo mostraría a alguien”, explicó la angelita quien el lunes mantuvo una fuerte charla telefónica con la actriz, enojada porque la trató de “roba maridos”.



Además, detalló que es alguien del entorno de la mamá de Rufina, Magonolia y Amancio quien le pasa información a la ex Patinando respecto a las charlas del rosarino y la actriz. “Le empezaron a llegar mails con mucho lujo de detalles, de esos que solo pueden saber la China e Icardi. Es un amigo de ella el que llamó a Wanda y le dijo que la actriz sí estuvo en un hotel de París y que lo sabe porque fue él mismo quien le sacó él el pasaje. Entonces Wanda está buscando pruebas para ver si se vieron con Mauro”, contó sobre ese fin de semana en el que las hermanas Nara viajaron solas a Milán -sin hijos ni maridos- para asistir a la Semana de la Moda y en el que aseguran que los chats podrían haberse vuelto un encuentro físico. “Y ahí es que Zaira se la agarra con Jacob, su marido y le dice ¿vos te quedaste en París con este bobo y no viste nada?”.



El lunes por la tarde cansada de escuchar su nombre en televisión, Eugenia llamó a Yanina Latorre. “Qué obsesión tenés vos conmigo”, habría sido una de las primeras cosas que le dijo la actriz a la panelista y esta la trató de “mocosa impertinente”. “Estoy podrida de que hagan programas enteros hablando de mí. ¡Es la segunda vez que te llamo porque vos sos siempre la que da mis primicias!”, se quejó.



A lo que Latorre le respondió que en realidad no hablaba de ella, sino de Wanda y fue muy dura al mencionar algunas situaciones de la vida de la China. "Estuvo mal tu mamá. Dos gritos debería haberte pegado. Así saliste. En todos lados están diciendo que sos puta, y para mí no sos puta, sos mala persona. Y de eso no se vuelve. Le cagaste la vida a (Eugenia) Tobal, le cagaste la vida a Pampita, le estás cagando la vida a Wanda y a unos cuantos más que no voy a dar nombres porque no se han separado (aclaró al aire). ¿No te da vergüenza? No fuiste al velorio de tu papá, te peleaste con Gimena Accardi porque tampoco la acompañaste con lo del hermano de Nico Vázquez. Esas cosas son de mala".