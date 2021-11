Paulo Londra superó las 1.000 millones de reproducciones en YouTube

País. El cantante Paulo Londra se convirtió en el primer argentino en superar los mil millones de reproducciones en YouTube con dos de sus canciones. La noticia se dio a conocer en la comunidad del cantante, quienes revelaron que "Nena Maldición" y "Adan y Eva" fueron los temas que consiguieron esa cifra.



El artista agradeció a sus fans y a todos aquellos que escucharon sus temas a través de una historia de Instagram: "Muchas gracias a todas las cuentas que me ayudaron y todos los que me escuchan por hacer que Adan y Eva llegue al billón, los quiero una banda y gracias a los que me bancan por hacerme sentir grande".



A pesar de esta gran noticia, Londra se encuentra actualmente en una disputa judicial con quienes eran sus socios para conseguir su libertad comercial. Aunque en agosto el juez falló a favor y dictaminó que Londra no tiene más obligaciones de grabar o de obtener subvenciones de Big Ligas, todavía no puede cantar ya que el fallo no es definitivo. El juez William Thomas resolvió que el juicio se llevará a cabo el próximo 8 de noviembre y se espera que ese mismo día haya una resolución sobre el futuro del artista. (Ámbito)