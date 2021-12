Erasure regresará a la Argentina en el 2022

Buenos Aires. El dúo de pop electrónico Erasure se presentará el 23 de julio en el Estadio Movistar Arena en el marco de la gira mundial "The Neon Tour".



El grupo conformado por Vince Clarke y Andy Bell acaba de lanzar el video "Time (Hearts Full of Love)", que forma parte de "Ne: EP", un corta duración de cinco pistas.



Asimismo, el dúo presentó su decimoctavo álbum de estudio, "The Neon", que entró en la lista de álbumes oficiales del Reino Unido en su posición más alta desde "I Say I Say I Say", y que en 2021 se reversionó a través de "The Neon Remixed",



La última vez que Erasure pisó la Argentina fue en 2018 en el Luna Park, cuando llegaron para presentar "World Beyond", disco que recrea las canciones, en forma orquestral, de "World Be Gone", editado un año antes.