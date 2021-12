El Festival de Jesús María se hará a pesar del brote de coronavirus

Jesús María. Luis Albino Picat, intendente de Jesús María, confirmó en Cadena 3 que el Festival de Doma y Folclore se llevará adelante a pesar del brote de coronavirus.



"Queremos llevar tranquilidad a quienes ya tienen su entrada para venir al festival. Con que tengan las dos vacunas, ya pueden venir. El festival sigue en pie", destacó.



Y agregó: "No se piensa en restringir. No estamos en situación de alerta. Puede ser que sea una variante nueva, pero no tenemos la confirmación", dijo y agregó que buscarán "llevar tranquilidad a la población".



Según dijo, tras una reunión entre los mandatarios decidieron reforzar el personal para aumentar el número de testeos. Además, remarcó que "es importante completar los esquemas de vacunación".



"No hay ninguna medida restrictiva, seguimos vida normal", cerró. (Cadena 3)