Mirtha Legrand regresará con invitados de lujo

Buenos Aires. El gran regreso de Mirtha Legrand está previsto para este sábado 18 de diciembre a las 21.30 en la pantalla de El Trece, a tres meses del programa especial donde volvió por un día para reemplazar a su nieta, Juana Viale. La diva estará al frente de la mesaza en La Noche de Mirtha y tendrá cuatro invitados de la industria del entretenimiento. Recuperada de la intervención coronaria que le realizaron en octubre, y habiendo recibido la tercera dosis de la vacuna contra el Covid-19, la conductora volverá a ocupar su lugar en la cabecera.



La propia Juana ya había anticipado algunos detalles el fin de semana pasado: “Yo ya me empiezo a despedir porque no se olviden que la semana que viene, el sábado, vuelve la señora Mirtha Legrand, y no se imaginan el programón que tenemos”. En este sentido, contó que estará ubicada al lado de su abuela: “Vamos a estar juntas, ella comandando su trono, por supuesto, y yo en una silla de costado, poneme un banquito y yo soy feliz”. En referencia al natural segundo plano que asumirá, bromeó: “Me adacto (sic), siempre me adacto”, reforzando el furcio y con una sonrisa con la que ya empezaba a palpitar la vuelta de Mirtha.



Tal como adelantó la actriz, será una velada donde La Chiqui será la gran anfitriona y protagonista. Recibirá al actor y productor de cine Ricardo Darín; al cantante Diego Torres; que hablará sobre la presentación en el teatro Gran Rex de su disco Atlántico a pie; al actor y conductor de 100 argentinos dicen, Darío Barassi; y también a Jey Mammon, quien contará sus próximos pasos en el rubro televisivo, en relación a su éxito con el ciclo Los Mammones (América).



Al día siguiente, el domingo 19, Viale conducirá otra edición de Almorzando con Mirtha Legrand, y tendrá como invitados a la actriz y cantante Nacha Guevara, el actor, humorista e imitador argentino Martin Bossi, quien le aportará el toque desopilante a la mesaza; la actriz Violeta Urtizberea, que contará detalles sobre su papel de villana en la novela La 1/15-18; y el actor Mariano Martínez, quien volverá al cine en la película Yo, traidor.