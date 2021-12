Yao Cabrera anticipó su pelea con el «Chino» Maidana

El polémico youtuber Yao Cabrera habló en exclusiva con EL DIARIO sobre los preparativos de la pelea que mantendrá con el boxeador Marcos «El Chino» Maidana. El combate está previsto para el 5 de marzo del 2022 en Dubai (Emiratos Árabes) y será transmitido a través de la televisión y las redes sociales.

Tras haber pasado gran parte de la pandemia en Villa Carlos Paz, Yao regresó a Buenos Aires y comenzó un intenso entrenamiento para no defraudar a sus seguidores.

«El más querido vs. el más odiado» es el slogan de la pelea, que se lanzará oficialmente en una conferencia de prensa prevista para el martes 21 de diciembre en el Hotel Hilton de Buenos Aires.

La invitación a la pelea fue lanzada por Yao Cabrera luego de la pelea de exhibición entre Floyd Mayweather y Logan Paul. Si gana el Chino Maidana, Cabrera prometió que se irá del país.

El joven uruguayo de 24 años, que tiene casi siete millones de suscriptores en Youtube y otros 3.3 millones de seguidores en Instagram y dijo: «Nos asociamos a la Agencia Legacy que ya ha llevado adelante otros espectáculos muy buenos y que se mostró interesada en esta pelea. Hace más de un año que se viene hablando de este enfrentamiento, entonces nos asociamos para que sea un show internacional. Vengo muy bien, entrenando cuatro horas por día desde hace varios meses. Me la voy a jugar, es un deporte que me potencia, me gusta y me hace sentir bien».

«Al principio nadie me creía que iba en serio lo del combate, porque yo hago un poco de show, entretenimiento y controversia. Ya no soy más el youtuber de los videos o que fingió su muerte, este será un mega-evento para ayudar y potenciar mi carrera profesional»; agregó en diálogo con este medio.

Durante un año, Yao estuvo desafiando al «Chino» Maidana y asegura que las cosas no quedaron bien y que será una pelea intensa. «La relación con el Chino no es muy buena. Él es bastante de campo, muy cerrado y muy frío. Anteriormente tuvimos un problema con el hijo y seguramente, todo eso se llevará al ring. Todos me advierten que es peligroso, pero yo estoy preparado»; sentenció el youtuber.