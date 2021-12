María Becerra confirmó su separación de Rusherking

Buenos Aires. María Becerra y Rusherking fueron una de las parejas más queridas de la música urbana. Este domingo, después de que ella publicara furiosos tuits y dejara de seguirlo en redes, la intérprete de Mienteme decidió ponerle punto final a las especulaciones y confirmó el final de la relación.



“Lamento haber actuado impulsivamente desde mi dolor. Quiero aclarar que @rusherkingg y yo no somos más pareja, y que todo lo que haya que resolver lo resolveremos en privado. Les agradezco su preocupación!” (SIC), escribió Becerra este domingo a la mañana.



Hasta la noche del viernes estaba todo bien: se habían mostrado juntos y enamorados en el show de Camilo en el Luna Park. Pero algo ocurrió cuando la intérprete escribió una serie de fuertes tuis el día sábado que borró a los pocos minutos y dejó de seguirlo en Instagram. Y siguió este domingo con un nuevo mensaje que decidió también eliminarlo una vez publicado.



“Que bien te sale hacerte el pobrecito y mentir”, fue el posteo que escribió la joven de 21 años y que se mantuvo plasmado en las redes durante varios minutos. De hecho recibió en ese lapso más de 840 comentarios e innumerables retuits. Sin embargo, decidió borralo como había hecho con los anteriores.



El sábado por la mañana, María Becerra había sorprendido a los seguidores en Twitter al publicar unos escandalosos mensajes como: “Hijo de re mil p… me acabas de cagar la autoestima”, “Cómo pudiste hacerle esto a la mina que estuvo cuando no eras nadie wacho”, “Gil de m… pedazo de garca”. Al cabo de unos minutos, la joven terminó borrando. Pero eso no fue todo, ya que tanto la cantante como Rusherking se dejaron de seguir mutuamente en dicha red social.



Sin embargo, en Instagram, solo fue Becerra la que tomó la determinación de dejar de seguir a Rusherking, y como si eso fuera poco, eliminó todas las fotos que tenía publicadas junto a el en su feed. Hasta el momento, el cantante aún exhibe en esa red social las postales con ella y no la dejó de seguir.