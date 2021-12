La mítica banda Deep Purple lanzó un disco de covers

Reino Unido. Deep Purple lanzó por primera vez en más de medio siglo de carrera un disco de covers, titulado "Turning to Crime", donde versiona temas de Bob Dylan, BB King y Johnny Rivers, entre otros y que grabó cada músico en forma individual durante la pandemia ante las imposibilidades que impuso el confinamiento.



"Estábamos en medio del aislamiento, en ese entonces sin vacunas, sin conciertos y nadie podía salir de su casa. Nuestro productor Bob Ezrin dijo: '¿Por qué no probamos un disco de covers, grabado de manera remota? Va a ser divertido'", contó en videconferencia desde Londres con Télam el tecladistas de la banda Don Airey.



Entre las 12 particulares versiones, llenas de hard rock, se destacan "Watching the River Flow" de Bob Dylan, "Shapes of Things" de The Yardbirds, "7 and 7 is" de Arthur Lee, "Rockin' Pneumonia and the Boogie Woogie Flu" de Johnny Rivers, "The Battle of New Orleans" de Jimmy Driftwood y "Dixie Chicken" de Little Feat.



La formación británica tiene actualmente al baterista Ian Paice -único miembro que estuvo en todas las formaciones-, Roger Glover en bajo, Ian Gillan en voz -ambos entre 1969-1973 y desde 1984 en adelante-, Steve Morse en guitarra -desde 1994-, y Don Airey en teclados, que llegó en 2002.



El tecladista que integra el conjunto cuando fue convocado por su antecesor, el reconocido Jon Lord, reveló a Télam que "Bob Ezrin nos convenció sobre la idea de este disco", contó sobre las dificultades técnicas de grabar un disco sin músicos ni personas alrededor y sobre la actualidad de una de las grandes bandas pioneras del hard rock.