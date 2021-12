Mirtha Legrand tras ser contacto estrecho: «Estoy muy bien»

El regreso de Mirtha Legrand a la televisión en pleno rebrote de la pandemia de coronavirus desembocó en un caos. Es que su diseñador, Claudio Cosano dio positivo de coronavirus este jueves, y ella, al haber estado junto a él el fin de semana, debió mantenerse aislada por precaución.

En diálogo con Primicias.ya.com, la diva se mostró muy tranquila y contó que no tiene síntomas. "Yo estoy perfecta. El viernes me hicieron un hisopado antes de ir al canal, dio negativo. Y en las próximas horas me harán otro. Pero estoy muy bien, lamento lo de Cosano y deseo que esté bien", comentó.

Si el test le da negativo, entonces podrá pasar las fiestas en familia, una gran ocasión luego de haber estado encerrada durante toda la pandemia.