Muscari desembarcó en Carlos Paz con su obra SEX

El productor José María Muscari se prepara para el estreno de la obra SEX, un espectáculo para mayores de 16 años que se sumó a la cartelera de verano de Villa Carlos Paz.

El debut está previsto para el martes 28 de diciembre en el Teatro Melos y se trata de un espectáculo que viene de haber tenido gran éxito en su formato virtual durante la pandemia.

Muscari brindó una conferencia de prensa, donde presentó al elenco y habló de las expectativas para esta temporada.

«Lo estamos viviendo con mucha expectativa, para mí es el encuentro oficial del público con el espectáculo. Hace varias temporadas que no vengo a Carlos Paz y tengo muchas expectativas, no solo por hacer la temporada, sino por el espectáculo que traemos. Creo que es algo diferente, muy distintivo con un sello propio que no se parece a nada»; manifestó el talentoso artista.

«Apunta de alguna manera a encontrarnos con el deseo, desde el humor, desde el talento. Está basado en personas que cantan, bailan y actúan. Tenemos una gran producción a mi humilde gusto, en uno de los teatros más lindos de Carlos Paz. Contamos con la producción de Gonzalo Fariña, quien asumió todos los riesgos transformando todo el teatro para que el espectáculo suceda no solo arriba del escenario, si no abajo también»; reconoció.

«Sex es un espectáculo inesperado, porque uno nunca imaginaría estos dos años de éxito. El espectáculo ha sido visto por más de 120 mil personas y queremos llevarla a Madrid, España. Lo atractivo del elenco y las figuras que tenemos, ayudan al desafío de probar algo diferente»; concluyó Muscari.