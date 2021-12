Se largó la temporada teatral: estas son las obras de la cartelera

Comenzó la temporada teatral en Villa Carlos Paz y cuenta con más de 40 propuestas para todos los públicos, desde musicales, humor, infantiles y muchas más.

Grilla:

Teatro Luxor: "Stravaganza 10 años". Estreno 25 de diciembre con un elenco de más de 30 personas encabezado por: Flavio Mendoza, Gisela Bernal, Facundo Mazzei, Lucía juárez, Lula Rosehntal, Facundo Vivona y Celeste Campos, entre otros. Las funciones se realizarán de miércoles a domingo, a las 21.30 y 23.30 hs.



Candilejas: “Mi mujer se llama Mauricio” con Pablo Rago, Iliana Calabró, Adriana Brodsky, Alejandro "huevo" Müller y Matías Alé gonzalo Urtizberea y Nerina Sist. De martes a domingo, estreno: 28 de diciembre



Candilejas II: “Cenemos en la cama” Germán Kraus y Cristina Alberó Graciela Pal, Esteban Prol, Chiqui Abecasis y Flor Carcasoli.



Teatro del Lago: “Una noche en el hotel”, con Pedro Alfonso, Pachu Peña, Agustín “Cachete” Sierra, Georgina Barbarossa, Rochi Igarzábal, Sofía Macaggi y Camilo Nicolás. Estreno: 25 de diciembre



Melos: "Sex, viví tu experiencia", la obra que dirige José María Muscaricon Diego Ramos, Viviana Saccone, Adabel Guerrero, Noelia Marzol y elenco. Para mayores de 18 años. Estreno: 28 de diciembre. De martes a domingo.



Acuario: “Así vuelvo”, con Aníbal Pachano. Estreno 1 de enero. De miércoles a domingos a las 21 y a las 23 hs.



Teatro Holiday: "Los locos estos" con Marcos Ontivero. Estreno: 25 de diciembre.



Holiday II: "Cocodrilisima", con Omar Suárez, Denise Cerrone, Gladys la bomba tucumana, Agustín Sousa y los bailarines Rodrigo Jara, Lourdes Leymon, Erica Colazo, Claudia Fernández, Jorgelina Mayon y Gabriel Rentería. De martes a domingos a las 22 y 00 horas. Ya estrenó.



Teatro Zorba presenta esta grilla:



Cacho Buenaventura, nuevo show del humorista cordobés.



"Pulenta Blue", espectáculo de Adrián Gómez.



"28 rosas" con Gladys Florimonti y El Negro Videla. Estrena 2 de enero.



"Eran 5 hermanos y ella no era muy santa”. Comedia con Nadia Figueroa, Martín Baudino, Angel Cardozo, Javier Ferrucci, Iris Giordani, Ezequiel Acevedo, Pablo Fernández, Natalia Vega, Lilia Abrate y Alicia Matiak (grupo Luna de Almafuerte). Dirección de Marcelo Coppari. Estreno: 27 de diciembre. Todos los lunes 21 y 0 hs.



“Andate amor mío”. Comedia protagonizada y dirigida por René Bertrand y Paula Morales, con Belén Giménez, Héctor Pazos, Adriana Mendoza y Valentina Degano. Escrita por Martín Guerra.De miércoles a domingos a las 23:55 hs. Sábados doble función, a las 22 hs y 23:55 hs. Entradas solo en boletería desde $1200 a $1500. Estreno: 2 de enero.



Espectáculo infantil: “Flu flu, los cuentos existen”. Espectáculo infantil con Javier Hongn, Marta Gómez de Busto, Misael Arce, Tamara Martínez, Selene Mansilla, Maricel Carandino, Adrián Vivas, Manuel Calanducci y Catalina Calanducci.



Producciones de Nuevo Siglo: “Tomalo con Sorna!!!” Actúan: actriz y cantante Silvana Fornero, Monik y Na Farias



“Las Chicas Súper Escandalosas“.



“30 Aniversarios”. Comedia dramática. Elenco: Gaby Almiron, Andrés Vicente, Rosario Garcia Coni.



“Bajo terapia” Comedia. Actúan: Paula Toranzo, Adrián Trucco, Gigi Ottino, Darío Bonino, Marianela Panero y Gastón Giordano. Sábados a las 21.30 hs.



“Encuentados. La Aldea de Cuentos Mágicos”, infantil. Actúan Milagros Nieva, Luz Lescano, Lautaro Rosso, Gonzalo Paviolo, Luca Rotea, Verónica Castro, Silvia Seghezzi,Gastón Giordano y Eniliano Bailo. Todos los sábados a las 19.30 hs.



Espacio Hotel Eleton: “Echale chimi a la carta”. Espectáculo con Alejo De Santis, Grupo Iceberg y elenco.



Show del grupo humorístico QV4 (Agustín Pérez Albert y Daniel Saldaño) en Teatro Libertad y Hotel Eleton



Espectáculo musical del grupo folklórico Ceibo.



Teatro Bar: Nuevo show del grupo Los Can Can con Damián Sarfatti, Joaquín Blanco, Fernando Muraro y elenco. Estreno: 25 de diciembre, con funciones de martes a domingos a las 21.30 y 23.30 en Teatro Bar (Av. General Paz 27)Los Can Can han sido reconocidos por su innovación artística, la visibilidad de los derechos del colectivo LGBTIQ+ y su compromiso comunitario.



“Trasnoche del show” con Omar Díaz, Melani Reyna, Facundo Quevedo, Juan Robles y Serch Gro.



Todos los días a las 0:30 horas. Teatro Bar.



“Trío mal de amores” con Ramiro Chanquía, Ignacio Stanfield, Pedro Brignone, Manuel Abad, Agustín Correa, Elías Miles, Daniel Garces, Alfredo Infante y Andrés Stanfield.



Todos los lunes a las 21:00 horas. Teatro Bar



Teatro del Sol: “Los 39 escalones”. bajo la dirección Manuel González Gil y la producción general de Javier Faroni y José Luis Letona, protagonizan Fabián Vena, Fredy Villarreal , Marcos “Bicho” Gómez y Andrea Rincón. Estreno: 28 de diciembre. De martes a domingos.



Nuevo show infantil de la “Payasa Alhelí”. Miércoles a domingos a las 20:30 hs. Estreno 1 de Enero. Teatro del Sol.



Teatro del Sol II: “Las aventuras de Pirulo”. Espectáculo de ventriloquía con Mauro y Gerardo.



“Humor indispensable” con Marcelo Josset, Mario Fassi y elenco.



Teatro del Sol III: "Los secretos de Cleopatra” con Nicolás Arellano, Verónica Cabrera, Pablo Falcó, Nicolás Mateo y Natalia Matjazic. Dirección de Francis Ortega.



“Divino divorcio” Segunda temporada, con Rodolfo Ranni y Edda Bustamante. Dirección de Alberto Lecchi. Todos los lunes, estreno: 3 de enero.



“Nunca es tarde”. Comedia con Arnaldo André, Emilia Mazer y Jazmín Laport. Dirección de Arnaldo André. Sábaods y domingos. Estrena 1 de enero.



“Los secretos de Cleopatra” con Abel Bessone, Verónica Cabrera, Pablo Falcó, Nicolás Mateo y Natalia Matjazic. Dirección de Francis Ortega. Pulse Producciones.



Todos los viernes. Estreno: viernes 7 de enero de 2022.



Teatro Libertad: "La Pailoneta del Humor", nuevo espectáculo de Fernando “Flaco” Pailos con Carla Dogliani y Gabriel Marasini. Jueves a domingos de 21:30 y a las 23:15 horas.



Estreno: sábado 1º de enero de 2022.



“Humor en libertad”. Nuevo show musical y de humor del elenco Dinamita con Alex Grudke, Juan Vesque y elenco.



Multiespacio Mónaco: “América Show“. Espectáculo con Ángel Carabajal, Marcelo Iripino, Celeste Muriega y elenco.



“Bien argentino” con elenco a confirmar.



“Humor en concert” con Marcelo Josset, Mario Fassi, Emma Aimar, Dani Córdoba, Javier Girardo, Claudia Maraschi, Verónica Vayra, Fabiana García y Diego Gómez.



De miércoles a domingos a las 0:00 horas.Estreno: 2 de enero de 2022.



Auditorio Hotel Portal del Lago (Gobernador Álvarez 600): “Beto, el bombero”. Espectáculo interactivo infantil con Diego Sorba, Lourdes García, Julián Prieto, Giuliana Zaccanti, Clara Torossi, Camila Villafañe, Laura Giorgis y Luana Tardivo.



Viernes y domingos a partir de las 20:00 horas.

Estreno: viernes 7 de enero de 2022.



“Como hermanos”. Comedia con Diego Sorba, Julián Prieto, José Luis Dreye y Gastón Hidalgo. Dirección de Gastón Hidalgo.



Miércoles y sábados a las 22:00 horas.Estreno: sábado 8 de enero de 2022.



Espacio Lvisa (Casino Carlos Paz): Presentación de Ángel Martín, la voz romántica.



Todos los lunes a las 22:30 horas.



Show de Jon Deca. Todos los martes a las 22:00 horas.



Natalia Pastorutti. Todos los miércoles desde las 22:00 horas.



Laura Sánchez en concierto. Todos los jueves a las 22:00 horas.



“Cantares, el musical”. Trío Vinales. Todos los sábados a partir de las 21:30 horas.



“Evolución Burlesque” con Sandra Callejón, Giuliana Valenzuela, María Moyano, Flor Listello, Sofía Larrivey, Isabellla Mossé, Guadalupe Córdoba, Josefina Carricarte, Germán Suárez, Chelo Rodríguez e Ismael Sandillu. Dirección de Sander Maurín.Todos los domingos a las 22:00 horas.



Santo Diablo (Esteban Maradona 155): “La villa de la risa”. Stand Up Comedy Show con Danny Arzamendía, Juan Valverde, Lali Agüero, Ale Salvo, Luján hermanos, Marina Martellotto, Claudia Roure, Colo Avarucci, Roy Di Mauro e invitados sorpresa.



Todos los sábados desde las 22:30 horas.



Nivel Dos (Avenida Uruguay esquina Intendente Jorge Descote): “Corazonada”. Espectáculo musical con Marina González y sus músicos y numeroso cuerpo de bailarines de danzas árabes, contemporáneas y folklóricas. Dirección de Claudio Oses.



Todos los martes a partir de las 22:00 horas. Estreno: 4 de enero de 2022.



“El vacunao”. Espectáculo cena show con Pela Grivel, Gabriel Di Gregorio, Valeria Nieva, Lucas Cerruti, Gimena Clavero, Fabián Gudiño, Martín Clavero, Nahuel Clavero y Pablo Mosquera. Dirección de Andrés Givel.



Todos los viernes a las 22:00 horas.

Estreno: viernes 7 de enero de 2022.



Auditorio Municipal (Liniers 50): “Drácula, pensionado”. Comedia familiar con Javier Pérez, Agustín Terreno, Natalia Lening y Mónica Danton. Dirección de Susana Disca.



Ciclo de teatro independiente local. Todos los martes a las 21:30 horas.



Espacio Carmelo (José H. Porto 499): “Par de ases”. Show humorístico musical con Pablo Gilli y John Paul. Todos los lunes, miércoles y viernes desde las 22:30 horas. Estreno: miércoles 5 de enero de 2022.



Espacio Fénix. Sala 1 (9 de julio esquina Av. San Martín): “Las Carlitas”. Show de humor con Mati Ayala, Luis Domínguez y Rita Tu. Lunes a domingos a partir de las 22:30 y a las 0:30 horas.



Espacio Fénix. Sala 2 (9 de julio esquina Av. San Martín): “Descaderado. Una prótesis de humor”. Comedia con Pablo Rey, Thiago Rey, Marcos Star y José Charubi. Martes a domingos desde las 22:00 horas.



“Clandestinas” con Jessica Maciel, Sasha Brown y Thamysha Montrese. De lunes a domingos desde las 01:00 horas.



“Distinta” con Victoria Galeano, Cristina Cisterna, Emanuel Jackson, Thomy Ledesma y Mariano Pereyra. Todos los lunes a las 22:00 horas.