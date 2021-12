Matías Alé: «A Carlos Paz le agradezco por hacerme sentir en casa»

Seis años pasaron desde la última vez que Matías Alé estuvo en Villa Carlos Paz. En medio, temporadas en Mar del Plata y Capital Federal y algunas experiencias que cambiaron su vida para siempre. Este martes 28 de diciembre, se estrena en el Teatro Candilejas la obra «Mi mujer se llama Mauricio», donde compartirá escenario con Iliana Calabró, Pablo Rago, Alejandro Müller, Adriana Brodsky, Nerina Sist y Gonzalo Medela.

Matías dialogó con EL DIARIO sobre la expectativa para esta temporada de verano, su amor por la ciudad y los amigos que fue cosechando en todos estos años.

«Estoy hace varios días en la ciudad. Estoy muy contento, es un lugar especial para mí que me ha dado mucho. El día sábado, cuando llegué, me dio como una emoción contenida en el pecho. Es algo muy loco volver acá. Tengo muchos amigos y hace como seis años que no venía. Me pone muy feliz reencontrarme con la gente de Peko`s y Urban City, a quienes tengo un cariño muy grande»; reconoció el actor.

Consultado sobre la obra, manifestó: «Tenemos un elenco re lindo, son todos conocidos y la gente los quiere mucho. Todos son unos tremendos profesionales, la gente los quiere y sé que habrá un buen movimiento. Es una comedia que requiere mucho ensayo y tenemos a Ernesto Medela y Aldo Funes que son nuestros directores. Yo tengo un personaje llamado Alfonso, un empresario francés que viene a comprar un departamento y se encuentra con todo un delirio».

En relación a la situación epidemiológica que se está viviendo, Matías reflexionó: «Somos conscientes de los que está pasando y tomando muchas medidas, hay protocolos que debemos cumplir para cuidarnos entre todos. Sé que no tengo que tener contacto con la gente y eso me resulta muy difícil, porque a mí me gusta interactuar mucho no sólo sacarme una foto. Me pongo a hablar y siempre he sido así. Por suerte, la gente es respetuosa y lo entiende. A Carlos Paz, le agradezco por volver a recibirme y hacerme sentir que nunca me fui».