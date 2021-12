Tito Díaz, el campeón de malambo se sumó al elenco de Muscari

Hoy se estrenará «SEX» en el Teatro Melos de Villa Carlos Paz y se espera que sea a sala llena. La obra dirigida por José María Muscari cuenta con un gran elenco compuesto por Diego Ramos, Viviana Saccone, Adabel Guerreo, Noelia Marzol, Lucas Velasco y Tyago Griffo, a quienes se suma el cordobés Ernesto «Tito» Díaz.

El campeón nacional de malambo, oriundo de Mina Clavero, tuvo un gran año en su paso por La Academia de ShowMatch y ahora quiere empezar el 2022 de la mejor forma.

«Estoy súper agradecido a la vida, al laburo, a las oportunidades que me dan. Creo que vale la pena lo que uno va haciendo. Se dio lo de La Academia este año, lo pudimos disfrutar con Viviana y me abrió muchas puertas. Ahora voy a disfrutar de estar en un elenco de primera, es un crecimiento profesional para mí. Lo llevo el folclore a todos lados y me gusta dejar el mensaje que aún siendo un bailarín de folclore, se puede trabajar en otros lugares. Se viene algo distinto, pero verán arneses, cueros, poca ropa y puede aparecer el malambo también»; reconoció «Tito», en diálogo con EL DIARIO.

«Fue difícil llegar siendo del interior, por eso me diento un afortunado y un laburador. Soy afortunado porque alguien dice: yo le voy a dar una oportunidad a este chico, se la juegan y corren el riesgo, pero yo dejó todo. No hay que quedarse con lo que uno hace, hay que potenciarse mucho»; concluyó.