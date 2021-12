Diego Ramos: «es un espectáculo sexual en complicidad con el público»

Tras el estreno de Sex en Carlos Paz, en el Teatro Melos, el actor Diego Ramos dijo a EL DIARIO que se conservan ciertas cosas conservadoras de la obra pero José María Muscari hizo una apuesta para romper un poco con este esquema. Cuidándonos con la nueva norma, con barbijo, alcohol en gel, la distancia. El público responde muy bien y es muy respetuoso.

-¿El teatro es muy cuidado?

Yo creo que no solo este teatro Melos sino que todos los de la villa y teatros de Argentina, todo los productores y los actores y músicos y quién fuera, estamos muy conscientes de que necesitamos cuidarnos y cuidar al público, para que el público siga viniendo para que nosotros sigamos trabajando y ellos se siguen entreteniendo.

-¿Con qué se encuentran?

-No es una obra de teatro, es es una experiencia, y como experiencia que es necesita ser vivida y ser transitada para que le entiendas. Pero es un espectáculo sexual atravesado por la música, por el baile por el canto, por el humor fundamentalmente y por la complicidad con el público, que alimenta fantasías, desafía tus límites, y trata de que nos conozcamos un poquito más todos. Y fundamentalmente respeta mucho a la persona que está mirando el espectáculo, si sos una persona más cohibida se te respeta igual que una persona más sacada y mucho más participativa del show.

-¿Que esperas para esta temporada?

Espero lo mejor. Supuestamente las proyecciones para toda la gente que va a venir eran un montón. Esperemos que esto no hecho para atrás nada. Que nadie se asuste por la cantidad de casos y que no haya más restricciones de las que hay. Estamos haciendo todo lo posible, todo el mundo de la villa, los restaurantes y los hoteles, los otros teatros, todos estamos haciendo lo posible para que sea un lugar seguro de vacaciones, y que la gente no se contagia y que la salud siga haciendo lo que prima.