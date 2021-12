Noelia Marzol: «lo que proponemos en Sex es la libertad de cada uno para vivir»

Noelia Marzol integra el elenco de la recién estrenada obra Sex de José María Muscari, que ofreció al público del teatro Melos una experiencia única y deshinibida este 28 de diciembre.

-Noelia, llegó el gran estreno...

-Si!, estamos muy felices de volver acá y que todo vuelva a la normalidad aunque ahora bueno hubo un pequeño retroceso que esperamos que no nos perjudique demasiado la temporada.

-¿El ganar en la Academia te sirvió para esta obra?

-La verdad yo la vengo haciendo desde el comienzo desde que empezó la propuesta de José María, junto a Diego Ramos somos los pioneros. Así que no, para mí esto es más que habitual, es un lugar donde me siento muy cómoda. Me da mucha satisfacción porque es un trabajo constante y se viene adaptando a diferentes circunstancias. Soy feliz acá, esta es mi familia.

¿Tuviste un problema con un perrito y los fans?

-No no, vino una amiga con un perrito y muchos usuarios levantaron de una página, criticandome que porque dejaba el perrito afuera, jugará con el bebé. La realidad es que el perrito no era mío, la casa es alquilada, vino dos minutos lo dejamos afuera porque obviamente no queríamos que arruine los muebles ajenos.

Ultimamente todo el mundo te recomienda que como tenés que vivir de que manera tenés que hacer las cosas y por ahí siento que hay que relajarse un poco más, y justamente lo que proponemos acá en Sex es la libertad, de que cada uno elija de qué manera quiere vivir y de qué manera sexualmente. Pero eso lo queremos transportar también a cualquier ámbito.

-¿Las mujeres son más agresivas con las críticas?

-Si, mucha agresión entre mujeres. Yo soy feminista en algún punto, pero no me gusta mezclar este tema con lo que es política. El feminismo hoy está muy asociado a la política. Yo lo hago de manera más natural. Soy una defensora de que hay que ser mucho más cariñosa con el resto de las mujeres, porque nos criticamos mucho, no es ese el camino. Para exigirlo el respeto en el en el otro sexo también tenemos que dar el ejemplo entre nosotras.

-La obra...

Los invitamos a todos a que vengan a vivir esta experiencia, que no se puede explicar con palabras. Es una mezcla de todo, erotismo con humor, con muchísimo talento arriba del escenario. Así que los invitamos a que vengan a vivir la experiencia y que no sé espanten, porque aca usamos el protocolo, obviamente interactuamos con el público pero siempre midiendo cuáles son las ganas y midiendo hasta dónde quieres llegar cada uno así que los invitamos a que vengan.