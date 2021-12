A pura carcajada, la primera función de «Mi mujer se llama Mauricio»

La comedia «Mi Mujer se llama Mauricio» se estrenó anoche en el Teatro Candilejas de Villa Carlos Paz. Un elenco de grandes figuras compuesto por Iliana Calabró, Matías Alé, Pablo Rago, Gonzalo Urtizberea, Adriana Brodsky, Nerina Sist y Alejandro Müller, lleva adelante los distintos pasajes de un espectáculo exquisito.

Iliana Calabró concedió una entrevista a EL DIARIO y expresó: «Este estreno nos llenó de alegría. La propuesta de Ernesto Medela nos permite jugar a la comedia tiene un texto bien armado con diversas situaciones y muchas idas y vueltas. Hay altibajos en los personajes y es el primer contacto que tenemos con el público. Las risas van creciendo para terminar estallando al final».

«Nosotros tenemos muchas expectativas, sé que hay otras plazas que han preferido esperar un poco y donde se han tenido que levantar estrenos, pero está comprobado que el teatro es una actividad donde no hay contagios. Todos están sentados con su barbijo colocado y las acomodadoras se encargan de que todo esté bien. Si seguimos los protocolos, no hay contagios»; reflexionó, en relación a la escalada de casos que se registra en todo el país.

Consultada sobre su amor por Carlos Paz, Iliana contó: «Todo el año pasado seguí con mi actividad de pasear por la costanera, al igual que lo hago ahora. Me gusta llenarme con el aire serrano y me hace bien. Ahora tengo un lugar frente al lago y puedo disfrutar sin necesidad de irme más lejos. Puedo disfrutar de este paisaje que es tan movilizador y tan relajante, hoy después de ensayar hasta tarde, tenía un ratito y me senté a mirar el lago. Eso me da las pilas para seguir con tranquilidad».