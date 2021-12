¿Spiderman, fanático del Cuti Romero?

EE.UU. “Spiderman, no way home” es el éxito cinematográfico top de 2021. Recientemente estrenada, la película, tercera en la saga y parte del universo Marvel, no para de romper récords en todo el mundo y también específicamente en Argentina. Tom Holland es quien se pone bajo la piel del superhéroe: el británico, de 25 años, supo revelarse como un apasionado del fútbol; de hecho se hizo presente en la gala del Balón de Oro que alzó por séptima vez Lionel Messi. Y su corazón le pertenece al Tottenham Hotspur.



Holland hace algunas semanas había recurrido a la imaginación para plantear una posible final de entre el Tottenham y el Brentford. “Es mi equipo contra el equipo de mi tío. ahora mismo Tottenham derrotaría a Brentford, pero me gustan nuestras posibilidades. En 2022, final de la Champions League, toma mi dinero. Yo voy, ahí es donde estaré”, declaró.



Ahora, volvió a hacer uso de su imaginario, pero en este caso para establecer similitudes entre Cuti Romero ¡y Hulk! “Es físicamente uno de los seres más fuertes del Universo Marvel. Su fuerza es ilimitada, creciendo con su nivel de estrés emocional, él prefiere correr directo a la batalla, aterrorizando a sus oponentes”, describió el protagonista de la última trilogía de Spiderman en diálogo con Heung Min Son, el jugador de los Spurs que le propuso establecer lazos entre los futbolistas del plantel y los personajes de Marvel.



“Te voy a decir quién encaja realmente, es Romero”, estableció Holland en el juego ideado por el surcoreano, que reveló: “Me da miedo jugar contra él”. A eso se le sumó otra vez la palabra del actor, que respaldó: “Sí, hombre, no quisiera jugar contra él yo tampoco”.