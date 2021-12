Muscari: «vengan a vivir su experiencia Sex» en Carlos Paz

El productor José María Muscari y Mati Napp hablaron del estreno de su obra SEX, un espectáculo para mayores de 16 años que se sumó a la cartelera de verano de Villa Carlos Paz. Ambos contaron a EL DIARIO su experiencia en la primera noche.

-Un estreno con nervios?

-Esto es una verdadera alegría y estamos con muchísimos nervios. Muy acompañados y apoyado por mi aliado artístico qué es Mati Napp. Vibramos el show, es más o menos como el sexto estreno que tenemos en dos años porque Sex ha mutado, ha tenido diferentes variantes, casi como él coronavirus, ha tenido diferentes formatos y ahora llegamos con este nuevo formato acá a Carlos Paz en un espectáculo que de verdad me tiene muy contento y creo yo que va a ser un espectáculo muy poderoso para esta temporada.

-Mati, ¿salió como esperaban?

-La verdad es que en la primera función siempre esperamos más, porque somos así nosotros nunca nos conformamos. La realidad es que también escuchamos comentarios de la gente que se fue muy contenta y para nosotros es lo más importante en la gente la pase bien.

¿Que encuentra la gente?

-Se encuentra con un espectáculo que no es convencional porque toma la totalidad del teatro Melos. El espectáculo no pasa en el escenario, pasa en el escenario, los pasillos, abajo, hemos levantado butacas, armado pasarelas. Cuando el espectador entra al teatro Melos ya es avasallado por una permormance que está sucediendo en el hall. Es un espectáculo que de alguna manera es totalizador, es como un pulpo tentacular que te va metiendo adentro de sus entrañas y que te guía a vivir una historia que tiene que ver con el sexo, con el talento, con la pasión, con la música, con el baile con la canción, con las emociones...

-Mati, ¿la pandemia cuánto les preocupa?

-La verdad es que yo personalmente siento que el teatro es el lugar más seguro en dónde puedo estar. Yo vengo acá y no me bajó el barbijo y la gente que está mi alrededor no se lo baja y voy un restaurante y entró está todo lleno con gente sin barbijo, voy caminando por la calle y la gente no usa barbijo. Vos ves la cola de la gente por entrar al teatro del mundo con el barbijo puesto o sea que un lugar más seguro que el teatro. creo yo que no hay. A eso le sumamos que tenemos un elenco muy responsable que ha pasado momentos del coronavirus muchísimo más angustiante que estos, cuando estaban las camas de desbordadas y el espectáculo sin embargo se podía seguir haciendo con el sumo cuidado y la responsabilidad y creo que tuvimos la inteligencia de elegir artistas, tanto famosos como desconocidos, que entienden la importancia estar un espectáculo como este y se cuidan de esa manera para que cada noche podamos hacer la función.

-¿Cómo adopta el carlospacense el casting en Carlos Paz?

-En Carlos paz en Córdoba hay mucho talento. Así que no fue bastante fácil, por un tema de que queríamos mucho nivel, y difícil porque hay mucho nivel. Por otro lado estamos con ganas de seguir formando elencos, para poder darle oportunidades a mucha gente, a muchos artistas, a mucho bailarines, así que ojalá se de en un pronto futuro.

Por último Muscari aseveró: "Vengan a ver Sex al teatro Melos, vengan a vivir su experiencia, porque el teatro con protocolo no contagia".