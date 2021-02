La actriz Evan Rachel Wood acusó a Marilyn Manson de abuso

EE.UU. Marilyn Manson siempre se ha caracterizado por la oscuridad de su obra y por su personalidad estrafalaria. Pues bien, ahora la actriz Evan Rachel Wood acaba de publicar un mensaje desde su cuenta de Instagram en el cual acusa al músico de haber abusado de ella cuando era adolescente.



Como bien es sabido, ellos dos tuvieron una relación cuando ella tenía 18 años y él 36. De acuerdo con lo mencionado por la estrella de Westworld en su declaración, ese vínculo no fue nada sano, sino que fue bastante infernal:



"El nombre de mi abusador es Brian Warner, también conocido por el mundo como Marilyn Manson. Empezó a acecharme desde que era adolescente y me abusó de un modo horrible durante años. Me lavó el cerebro y fui manipulada hasta la sumisión. Me harté de tener miedo de las represalias, calumnias o chantajes".



Más adelante, agregó: "Estoy aquí para exponer a ese hombre peligroso y alertar a todas las industrias que le han abierto las puertas antes de que él arruine más vidas. Me pongo del lado de las víctimas que nunca más permanecerán calladas". Aunque ya en otras oportunidades la artista había hablado de que había sufrido abusos en el pasado, nunca había revelado el nombre de su agresor.



Igualmente, y según The Hollywood Reporter, Manson ya había sido demandado por Wood en 2011. En aquella oportunidad, los abogados del rockero rechazaron los cargos y declararon: "Las denuncias hechas ante la policía son rechazadas de manera categórica por el señor Warner. O bien son totalmente delirantes, o forman parte de un intento deliberado por atraer la atención del público".



Hace un par de años, Charlyne Li de Dr. House también denunció a Marilyn por racista y acosador, y en 2017 Twiggy Ramirez fue expulsado de la banda de Manson después de una denuncia por violación. (Fuente: www.indiehoy.com)