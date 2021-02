Tamara Pettinato dio positivo de coronavirus

Buenos Aires. Tamara Pettinato utilizó su cuenta de Instagram este domingo para comunicar que dio positivo de coronavirus. Lo hizo a través de un posteo en el cual contó que desde que comenzó la pandemia ya se realizó cinco hisopados por haber tenido contacto estrecho con distintas personas que se habían contagiado, y lo acompañó con una foto de ella sentada en el sillón del living de su casa con un profesional de la salud realizándole el testeo.



“Quinto test que me hago. Esta vez di positivo”, informó la panelista de Genio o Idiota, el ciclo radial que comparte con su padre, Roberto Pettinato, en POP Radio. “Me contagié trabajando, como muchos de mis compañeros”, indicó y habló de la cadena de transmisión en el ámbito laboral: “Con que una persona lo lleve, se dispara un dominó interminable y fuimos cayendo uno por uno”.



Luego sostuvo que “hay cosas que nos exceden” y detalló los síntomas que presentó hasta el momento: “No tengo gusto ni olfato. Me duele el cuerpo, me arden los ojos y la garganta”. También dijo que presentó temperatura alta y expresó su mayor preocupación dentro de este panorama. “Lo peor es el miedo a no saber cómo va a reaccionar tu cuerpo”.



Por otra parte, dejó un mensaje de concientización a sus más de 200 mil seguidores: “No se relajen así no pasan por esta mierda ni ponen en riesgo a los que quieren”. Y concluyó su posteo con el emoji de un corazón. (Fuente: Infobae)