Nuevas temporadas de «Succession» y «El jardín de bronce», en HBO

Nuevas temporadas del drama multipremiado "Succession" y de la argentina "El jardín de bronce", junto al estreno de la miniserie "Mare of Easttown", protagonizada por la ganadora del Oscar Kate Winslet, son algunas de las novedades que llegarán este año a HBO y la plataforma HBO GO.



En una conferencia virtual realizada ayer, el grupo WarnerMedia adelantó a la prensa sus planes para 2021, que incluyen el regreso y el estreno de algunas series y la llegada de películas originales.



Los anuncios estuvieron a cargo del director del área de Entretenimiento General de la compañía, Gustavo Grossmann, quien destacó en primer lugar la llegada de la tercera temporada de "Succession", la ácida historia sobre el dueño de un imperio de los medios de comunicación y la competencia entre sus herederos por ganarse su favor, que en los Premios Emmy del año pasado ganó siete galardones, entre ellos el de mejor serie dramática.



También se verán la cuarta temporada de la celebrada "In Treatment", que ahora contará con Uzo Aduba ("Orange is the New Black") en el rol principal; y la quinta y última de "Insecure", la comedia dramática protagonizada por la actriz Issa Rae.



La televisión local tendrá su espacio con la tercera entrega de "El jardín de bronce", producida por Polka y basada en la novela homónima de Gustavo Malajovich, con Joaquín Furriel y Julieta Zylberberg; y con el esperado estreno en la segunda mitad del año de "Entre hombres", que contará en su elenco con Gabriel Goity, Nicolás Furtado, Diego Velázquez, Diego Cremonesi y Claudio Rissi.



La producción adaptada de la novela de Germán Maggiori es, además, la primera serie latinoamericana seleccionada para participar en la sección Berlinale Series del Festival Internacional de Cine de Berlín, señaló Grossmann.



En tanto, durante 2021 llegará "Mare of Easttown", un thriller dramático en el que Mare Sheehan (Winslet) es una detective que deberá investigar un asesinato en un pueblito estadounidense mientras lidia con su tormentosa vida personal.



Otras series internacionales que llegarán son "The Nevers", un drama de ciencia ficción sobre un grupo de mujeres en la Londres victoriana que empiezan a mostrar habilidades sobrenaturales, y "El huésped americano", una producción brasileña sobre un viaje por ese país vecino realizado por el expresidente de los Estados Unidos Theodore Roosevelt, con Aidan Quinn ("Elementary") y Dana Delaney ("True Blood").



En el terreno de los documentales se lanzó recientemente en la región "The Lady and the Dale", producida por los hermanos Mark y Jay Duplass, que cuenta la historia de Elizabeth Carmichael, quien en los años 70 creó un auto de bajo costo y de tres ruedas, con un paso de éxito y tragedia en la industria.



Por otra parte, a diez años de su estreno, en la señal televisiva de HBO podrá verse completa la popular "Game of Thrones", que aún sostiene el récord de ser la ficción más premiada de los Emmy, con 59 estatuillas en su haber.



Y en esa línea, confirmó la puesta en marcha de "House of the Dragon", que llegará en 2022 y se ubicará unos 300 años antes de los eventos de "Game of Thrones", adentrándose en la historia de la familia Targaryen, una de las más temibles y poderosas casas de ese universo de fantasía. (Fuente: Télam)