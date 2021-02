La Joaqui retoma el rap con su tema «Experiencia»

Mar del Plata. La cantante argentina La Joaqui lanzará hoy su nueva canción "Experiencia", en la que retoma su raíz rapera y afina su ‘flow’, ya que confesó que tiene "en mente" participar de la edición 2021 de la madre de todas las competencias de freestyle en español, la Red Bull Batalla de los Gallos.



Joaquinha Lerena nació en Mar del Plata, vivió su infancia en Costa Rica, y volvió a la Argentina en su adolescencia, desde cuando comenzó a recorrer el circuito de batallas de las plazas de la Ciudad de Buenos Aires y el GBA, hasta que llegó a participar en la Red Bull de 2014 y de años posteriores.



En 2017 se reunió con su amiga Cazzu y sacudieron la entonces machista escena de la música urbana con la canción "Ay Papi", que tiene 14 millones de visitas y llevó a que se ganaran el respeto de todos.



La Joaqui se hizo un nombre con canciones como "Perdón mami por mi vida loca", "Maldita Bendita", "Más mala yo", "No quiero nada" y "Llamalo como quieras". Mientras recorría ese camino, en su vida apareció Sebastián Ortega, quien la convocó para la segunda temporada de "El Marginal" donde encarno a Mecha, la pareja de Diosito (Nicolás Furtado).



En 2020 editó las canciones "Fobia", "Gangster" y "90´s", en las que recuperó su estirpe rapera, su gusto por Tupac, Nelly y Big L, entre otros, y grabó junto a su banda la sesión en vivo "White Room".



"Poder generar contenido del sonido que me vaya gustando va muy acompañado de mis emociones. Si me levanto muy eufórica no voy a querer hacer una balada o un blues, pero tal vez en otro estado de ánimo sí." (Fuente: Télam)

El video "Experiencia" de La Joaqui >>